Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Japonya'da iş gücü krizi büyüyor... Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

'da iş gücü krizi büyüyor... Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

'da özel bir araştırma şirketi tarafından yapılan çalışma, geçen yıl rekor sayıda şirketin iş gücü yetersizliği nedeniyle iflas ettiğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 10.01.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 09:53
Japonya'da iş gücü krizi büyüyor... Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

O ülkede şok gelişme! İşçi bulamadıklar için batıyorlar...

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor... Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

'da faaliyet gösteren "Shoko Research" adlı özel araştırma şirketinin yaptığı çalışma, Japonya'daki iş gücü sorunun geldiği noktayı gözler önüne serdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Japonya'da iş gücü krizi büyüyor... Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

426 firmanın çalıştıracak işçi bulamadığı için 2019'da iflas ettiğini ortaya koyan araştırmaya göre, sayısının önceki yıla oranla yüzde 10 artış gösterdiği ifade edildi.

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor... Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Bu seneki sayının, söz konusu alanda verilerin toplanmaya başladığı 2013'ten bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu kaydedildi.

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor... Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

YERLERİ DOLDURULAMIYOR

Araştırmaya konu olan şirketlerin 270'i veya yüzde 60'tan fazlasının üst düzey yöneticilerinin emekli olduktan sonra yerine geçecek birini bulamadığı için kapılarını kapattığını gösteren çalışma, yaklaşık 80 şirketin ise işçi aramak için ilan ve reklam yoluna başvursa dahi yeterli alım yapamadığını ortaya koydu.

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor... Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

40'tan fazla şirket ise emekli olan veya iş değiştiren personelin yerine çalışacak kimseyi bulamadı. 30'u aşkın şirket de artan işçilik maliyetleriyle baş edemedi.

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor... Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

SORUN BÜYÜYOR

Düşük doğum oranı ve ortalama yaşam süresinin uzun olması nedeniyle genç nüfusun giderek azaldığı 'da, iş gücü krizi gün geçtikçe büyüyor.

BİZE ULAŞIN