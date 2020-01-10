Japonya'da iş gücü krizi büyüyor... Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

YERLERİ DOLDURULAMIYOR

Araştırmaya konu olan şirketlerin 270'i veya yüzde 60'tan fazlasının üst düzey yöneticilerinin emekli olduktan sonra yerine geçecek birini bulamadığı için kapılarını kapattığını gösteren çalışma, yaklaşık 80 şirketin ise işçi aramak için ilan ve reklam yoluna başvursa dahi yeterli alım yapamadığını ortaya koydu.