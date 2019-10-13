Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi

Günlerdir kırmızı alarmla beklenen Hagibis Tayfunu, dün sabah Japonya kıyılarına ulaştı. Yetkililer, '1200 kişinin öldüğü 1959 tayfunu gibi olabilir' diyerek 6 milyon kişinin tahliyesini istedi. Japonya'da dün 6 bölgede etkisini göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Japon basınında yer alan haberlere göre meteoroloji birimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde toplam can kaybının 11 olduğunu ve kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Tayfunun bugün itibarıyla etkisini azaltıp Japon takımadalarından uzaklaşması bekleniyor. Dün başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti. Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu pazartesi gününe kadar iptal edilmişti. 11 Ekim'de Suzuka şehrinde koşulması planlanan Formula 1 Japonya Grand Prix'i de tayfun sebebiyle ertelenmişti. Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.