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  • Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi

'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi

Günlerdir kırmızı alarmla beklenen Hagibis Tayfunu, dün sabah kıyılarına ulaştı. Yetkililer, "1200 kişinin öldüğü 1959 tayfunu gibi olabilir" diyerek 6 milyon kişinin tahliyesini istedi.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 08:53
Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi

'da dün 6 bölgede etkisini göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi

Japon basınında yer alan haberlere göre meteoroloji birimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde toplam can kaybının 11 olduğunu ve kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi

Tayfunun bugün itibarıyla etkisini azaltıp Japon takımadalarından uzaklaşması bekleniyor.

Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi

Dün başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle 'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu pazartesi gününe kadar iptal edilmişti.

Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi

11 Ekim'de Suzuka şehrinde koşulması planlanan Formula 1 Grand Prix'i de tayfun sebebiyle ertelenmişti.

Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı yükseldi

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

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