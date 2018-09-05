Son 25 yılın en büyük tayfun felaketini yaşayan Japonya'dan gelen fotoğraflar, şok etkisi yarattı. Ülkeyi cehenneme çeviren felakette en sıra dışı kareler, ülkenin batısındaki Kyoto, Kobe, Nishinomiya ve Osaka'da çekildi. Kobe'de saatteki hızı 200 kilometreyi bulan tayfun yüzlerce aracı uçurup savurdu. Ortaya çıkan tablo, unutulacak gibi değil. Osaka'da bir sokağın hali, dehşete düşürdü. Kaldırımlar, yollar araçlarla dolu. Nishinomiya'daki bir park alanındaki araçlar alev aldı. Kentteki bir başka sokak... Kansai Uluslararası Havalimanı, sular altında kaldı.