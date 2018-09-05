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'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı

Giriş Tarihi: 05.09.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 05.09.2018 10:53
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'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı
Japonya'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı

Son 25 yılın en büyük ini yaşayan 'dan gelen fotoğraflar, şok etkisi yarattı. Ülkeyi cehenneme çeviren felakette en sıra dışı kareler, ülkenin batısındaki Kyoto, Kobe, Nishinomiya ve Osaka'da çekildi.

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'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı
Japonya'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı

Kobe'de saatteki hızı 200 kilometreyi bulan yüzlerce aracı uçurup savurdu. Ortaya çıkan tablo, unutulacak gibi değil.

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'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı
Japonya'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı

Osaka'da bir sokağın hali, dehşete düşürdü.

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'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı
Japonya'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı

Kaldırımlar, yollar araçlarla dolu.

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'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı
Japonya'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı

Nishinomiya'daki bir park alanındaki araçlar alev aldı.

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'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı
Japonya'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı

Kentteki bir başka sokak...

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'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı
Japonya'dan gelen fotoğraflar şok etkisi yarattı

Kansai Uluslararası Havalimanı, sular altında kaldı.

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