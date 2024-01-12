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Haberler Galeri Jeffrey Epstein dosyasına girdi! İşte ABD’li pedofili milyarderin kadınları: Küçük kızları adaya o getiriyormuş!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 11:29

Jeffrey Epstein dosyasına girdi! İşte ABD’li pedofili milyarderin kadınları: Küçük kızları adaya o getiriyormuş!

ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein davasında 943 sayfalık gizli belgeler yayınlandı. Tüm dünyayı sarsan küresel fuhuş ve pedofili ağında, Hollywood'un ünlü isimlerinin yanı sıra İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile ABD eski başkanları Bill Clinton ve Donald Trump da vardı. Dosyada, sapık milyarder Epstesin'in en yakınındaki kadınların da isimleri yer aldı. Buna göre Jeffrey Epstein'in en yakını ve sevgilisi Ghislaine Maxwell, fuhuş ağının başındaydı. Epstein'in pilotu Nadia Marcinkova ise çocuk yaştaki kız çocuklarını fuhuş adasına Lolita Express ile taşıdığı ortaya çıktı. İşte küresel fuhuş ağındaki o isimler!

Jeffrey Epstein dosyasına girdi! İşte ABD’li pedofili milyarderin kadınları: Küçük kızları adaya o getiriyormuş!

Dünya, ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein davasında açıklanan belgelerle sarsıldı. Jeffrey Epstein'in kurduğu fuhuş, cinsel istismar, pedofili ve insan kaçakçılığı ağında yer alan 200'den fazla isim ortaya çıktı. İfşa olan 943 sayfalık belgelerde Hollywood'un ünlü isimlerinin yanı sıra İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile ABD eski başkanları Bill Clinton ve Donald Trump da yer aldı.

Jeffrey Epstein dosyasına girdi! İşte ABD’li pedofili milyarderin kadınları: Küçük kızları adaya o getiriyormuş!

Tüm servetini Siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden elde eden ve siyonist lobiyle kol kola pedofili ağı inşa eden Epstein'in, tutuklu olduğu cezaevinde intihar ettiği açıklandı. Küresel fuhuş ağındaki her detay, şaşkınlık yaratırken dava dosyasında Epstein'in birlikte çalıştığı kadınlar da yer aldı.

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Jeffrey Epstein dosyasına girdi! İşte ABD’li pedofili milyarderin kadınları: Küçük kızları adaya o getiriyormuş!

Hürriyet'in haberine göre Epstein, fuhuş ağını yönetirken başta sevgilisi Maxwell olmak üzere birçok kadından yardım kaldı. Dosyada, 'suç ortağı' olarak gösterilen üç kadının soruşturmadaki hiçbir soruya cevap vermediği açıklandı. İşte dünyayı sarsan pedofili milyarder Epstein'in en yakınındaki o kadınlar…

Jeffrey Epstein dosyasına girdi! İşte ABD’li pedofili milyarderin kadınları: Küçük kızları adaya o getiriyormuş!

HEM SEVGİLİSİ HEM DE FUHUŞ AĞININ ORGANİZATÖRÜ

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein'e en yakın isim aynı zamanda sevgilisiydi. Fuhuş ağının organizatörü olan Maxwell'in, küçük yaştaki çocukları Epstein'ın sapık cinsel amaçları doğrultusunda yönlendirdiği ve eğittiği belirlendi. Epstein'in kara kutusu olan Maxwell iddialardaki 60 soruya cevap vermedi.

Jeffrey Epstein dosyasına girdi! İşte ABD’li pedofili milyarderin kadınları: Küçük kızları adaya o getiriyormuş!

KÜÇÜK ÇOCUKLARI ADAYA O GETİRİYORDU

Epstein'in pilotu Nadia Marcinkova, Slovakyalı bir modeldi. 2001 yılında daha 16 yaşındayken Epstein'in hizmetine girdi. Epstein'in köle olarak seslendiği Nadia, hakkındaki iddialara yanıt vermedi. Tam 42 kez susma hakkını kullandığı belirtilen Nadia Marcinkova'nun daha sonra pilotluk eğitimi aldığı ve Epstein'in "Lolita Express" adı verilen özel uçağını kullandığı belirlendi.

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