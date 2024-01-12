Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
11:29
Jeffrey Epstein dosyasına girdi! İşte ABD’li pedofili milyarderin kadınları: Küçük kızları adaya o getiriyormuş!
ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein davasında 943 sayfalık gizli belgeler yayınlandı. Tüm dünyayı sarsan küresel fuhuş ve pedofili ağında, Hollywood'un ünlü isimlerinin yanı sıra İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile ABD eski başkanları Bill Clinton ve Donald Trump da vardı. Dosyada, sapık milyarder Epstesin'in en yakınındaki kadınların da isimleri yer aldı. Buna göre Jeffrey Epstein'in en yakını ve sevgilisi Ghislaine Maxwell, fuhuş ağının başındaydı. Epstein'in pilotu Nadia Marcinkova ise çocuk yaştaki kız çocuklarını fuhuş adasına Lolita Express ile taşıdığı ortaya çıktı. İşte küresel fuhuş ağındaki o isimler!