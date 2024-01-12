Jeffrey Epstein dosyasına girdi! İşte ABD’li pedofili milyarderin kadınları: Küçük kızları adaya o getiriyormuş!

Hürriyet'in haberine göre Epstein, fuhuş ağını yönetirken başta sevgilisi Maxwell olmak üzere birçok kadından yardım kaldı. Dosyada, 'suç ortağı' olarak gösterilen üç kadının soruşturmadaki hiçbir soruya cevap vermediği açıklandı. İşte dünyayı sarsan pedofili milyarder Epstein'in en yakınındaki o kadınlar…