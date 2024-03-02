KAAN’ın yankısı dinmiyor! ABD medyasında çarpıcı sözler: Türkler yeni bir titan üretti!

ABD'nin köklü dergilerinden Popular Mechanics, KAAN'ı F-35 ve F-22 ile kıyasladığı bir analize imza attı. Sebastien Roblin imzalı analizde "Türklerin ilk savaş uçağı, tarihi uçuşunu gerçekleştirdi, Ankara'nın yeni 'Titanı' göklere çıktı" ifadesini kullandı. Modern ve beşinci bir nesil uçak inşa etmenin zorluklarının altını çizen Roblin, Türkiye'nin kendi kendine yetebilen bir ordu geliştirme planında KAAN'ın kritik bir rol oynadığını vurguladı.