Giriş Tarihi: 02.03.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
12:12
KAAN’ın yankısı dinmiyor! ABD medyasında çarpıcı sözler: Türkler yeni bir titan üretti!
Türk hava savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu, dünya gündemindeki yerini koruyor. Ankara semalarında yaptığı ilk uçuşu yakından takip eden dünya medyası Türkiye'nin savunma sanayindeki hamlelerine odaklandı. Son olarak ABD basınında KAAN ve Türkiye'nin savunma sanayi hamleleriyle ilgili çarpıcı bir analiz yer aldı.