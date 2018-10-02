Kaçakçılardan şaşırtıcı yöntemler!

Kaçakçıların yöntemleri giderek daha ilginç haller almaya başladı. Kanadalı bir kadın, Amerika'ya langırt masasının içine 50 paket marihuana sokmaya çalışırken yakalanmış. Sabunların içine koyduğu kokaini kaçırmaya çalışırken yakalanan 91 yaşındaki Victor Twartz, dünyanın en yaşlı uyuşturucu kaçakçısı olarak tarihe geçmiş. Tahta görünümlü kokainden yapılmış palet. Belarus gümrük memurları şüphelendikleri bir aracı durdurduklarında içinden çıkanlarla şok oldular. Durdurdukları aracı arayan memurlar, alkol ve uyuşturucu ele geçirdiler. İşte kaçakçıların akılalmaz taktikleri.