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çılardan şaşırtıcı yöntemler!

Giriş Tarihi: 02.10.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 17:00
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çılardan şaşırtıcı yöntemler!
Kaçakçılardan şaşırtıcı yöntemler!

çıların yöntemleri giderek daha ilginç haller almaya başladı.

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çılardan şaşırtıcı yöntemler!
Kaçakçılardan şaşırtıcı yöntemler!

Kanadalı bir kadın, Amerika'ya langırt masasının içine 50 paket marihuana sokmaya çalışırken yakalanmış.

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çılardan şaşırtıcı yöntemler!
Kaçakçılardan şaşırtıcı yöntemler!

Sabunların içine koyduğu kokaini kaçırmaya çalışırken yakalanan 91 yaşındaki Victor Twartz, dünyanın en yaşlı uyuşturucu çısı olarak tarihe geçmiş.

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çılardan şaşırtıcı yöntemler!
Kaçakçılardan şaşırtıcı yöntemler!

Tahta görünümlü kokainden yapılmış palet.

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çılardan şaşırtıcı yöntemler!
Kaçakçılardan şaşırtıcı yöntemler!

Belarus gümrük memurları şüphelendikleri bir aracı durdurduklarında içinden çıkanlarla şok oldular.

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çılardan şaşırtıcı yöntemler!
Kaçakçılardan şaşırtıcı yöntemler!

Durdurdukları aracı arayan memurlar, alkol ve uyuşturucu ele geçirdiler.

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çılardan şaşırtıcı yöntemler!
Kaçakçılardan şaşırtıcı yöntemler!

İşte çıların akılalmaz taktikleri.

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