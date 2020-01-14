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  • Kadın askerlerin o halleri şaşırttı! Sosyal Medya yıkıldı...

Kadın askerlerin o halleri şaşırttı! yıkıldı...

Kadın askerlerin bu fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kadın askerler sosyal medyada son dönemin en fazla ilgi gösterilen konularından biri olmaya başladı. Ellerinde silah üstlerinde üniformalarıyla sivil hayattan çok farklı görüntü çizen kadın askerlerin olay görüntüleri ortaya çıktı. Askerlik hep bir erkek mesleği olarak görülür. Oysa dünyanın farklı ülkelerinde kadınların da zorunlu askerlik yaptıkları biliniyor. Bazı askerler bu durumu sosyal medyaya taşımaktan da çekinmiyor. Bir zamanlar askerlik yapan veya görevlerini devam ettiren kadın askerler sosyal medyadaki paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. İşte sosyal medyayı sallayan kadın askerlerin kendi hesaplarından paylaştıkları üniformalı ve sivil hayattaki halleri...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 00:31 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 00:41
Kadın askerlerin o halleri şaşırttı! Sosyal Medya yıkıldı...

Sosyal medyada dolaşan bu kareler kadın askerlerin sivil hayattaki halleriyle üniformalı hallerinin arasındaki farkı gözler önüne sermekle kalmadı çok da şaşırttı! Adeta yeni bir trend oluşturdular!

Kadın askerlerin o halleri şaşırttı! Sosyal Medya yıkıldı...

Askeri üniformalarıyla poz veren, hem de günlük hayatlarını 'dan paylaşan kadın askerler beğeni yağmuruna tutuluyor.

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Kadın askerlerin o halleri şaşırttı! Sosyal Medya yıkıldı...

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Kadın askerlerin o halleri şaşırttı! Sosyal Medya yıkıldı...

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Kadın askerlerin o halleri şaşırttı! Sosyal Medya yıkıldı...

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Kadın askerlerin o halleri şaşırttı! Sosyal Medya yıkıldı...

Norveç Hava Kuvvetleri askeri Julie Sletten

Kadın askerlerin o halleri şaşırttı! Sosyal Medya yıkıldı...
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