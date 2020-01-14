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Kadın askerlerin o halleri şaşırttı! Sosyal Medya yıkıldı...

Kadın askerlerin o halleri şaşırttı! Sosyal Medya yıkıldı...

Kadın askerlerin bu fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kadın askerler sosyal medyada son dönemin en fazla ilgi gösterilen konularından biri olmaya başladı. Ellerinde silah üstlerinde üniformalarıyla sivil hayattan çok farklı görüntü çizen kadın askerlerin olay görüntüleri ortaya çıktı. Askerlik hep bir erkek mesleği olarak görülür. Oysa dünyanın farklı ülkelerinde kadınların da zorunlu askerlik yaptıkları biliniyor. Bazı askerler bu durumu sosyal medyaya taşımaktan da çekinmiyor. Bir zamanlar askerlik yapan veya görevlerini devam ettiren kadın askerler sosyal medyadaki paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. İşte sosyal medyayı sallayan kadın askerlerin kendi hesaplarından paylaştıkları üniformalı ve sivil hayattaki halleri...