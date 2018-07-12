Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bir törenle evlendiler. Gittikleri her yerde birbirlerine ilk günkü gibi büyük bir aşkla bakıyorlar.

Giriş Tarihi: 12.07.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 10:09
  • 1
  • 53
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

Elleri bir dakika bile ayrılmıyor. Kısacası her şey yolunda görünüyor. Ama astrologlar ve gelecekten haber veren falcılar onlar için çok da umutlu konuşmuyor.

  • 2
  • 53
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

Avustralyalı medyuk Kerrie Erwin'e göre Prens Harry ve 'ın evliliğinin en fözla beş yıl ömrü var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 53
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

Erwin, 36 yaşındaki Markle ile 33 yaşındaki Prens Harry'nin çok güçlü kişilik yapılarına sahip olduklarını bunun da aralarında yoğun çatışmalara yol açacağını ileri sürdü.

  • 4
  • 53
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

Erwin "Markle için evlendikten kısa bir süre sonra bir hamilelik görüyorum. Ama bu evliliğin çok uzun süreceğini düşünmüyorum" dedi.

  • 5
  • 53
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

"Onların evliliğine beş yıl süre biçiyorum" diyen Erwin çiftin geleceğine ilişkin tahminlerini şöyle sürdürdü:

  • 6
  • 53
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

" Her ikisi için de en iyisini dilerim. Ama gelecekleri çok da parlak görünmüyor."

  • 7
  • 53
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

Prens Harry ve hakkında bu tür bir öngörüde bulunan tek medyum Erwin de değil.

BİZE ULAŞIN