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inanılmaz yorum! ölmeden önce...

Giriş Tarihi: 19.09.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 17:43
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inanılmaz yorum! ölmeden önce...
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

, Prens Harry'nini gelecekte nelerle karşılaşacağını merak ettiği için astrolog arkadaşına danıştı. İşte o arkadaşının iddiaları...

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inanılmaz yorum! ölmeden önce...
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

Elleri bir dakika bile ayrılmıyor. Kısacası her şey yolunda görünüyor. Ama astrologlar ve gelecekten haber veren falcılar onlar için çok da umutlu konuşmuyor.

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inanılmaz yorum! ölmeden önce...
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

Avustralyalı medyuk Kerrie Erwin'e göre Prens Harry ve Meghan Markle'ın evliliğinin en fazla beş yıl ömrü var.

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inanılmaz yorum! ölmeden önce...
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

Erwin, 36 yaşındaki Markle ile 33 yaşındaki Prens Harry'nin çok güçlü kişilik yapılarına sahip olduklarını bunun da aralarında yoğun çatışmalara yol açacağını ileri sürdü.

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inanılmaz yorum! ölmeden önce...
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

Erwin "Markle için evlendikten kısa bir süre sonra bir hamilelik görüyorum. Ama bu evliliğin çok uzun süreceğini düşünmüyorum" dedi.

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inanılmaz yorum! ölmeden önce...
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

"Onların evliliğine beş yıl süre biçiyorum" diyen Erwin çiftin geleceğine ilişkin tahminlerini şöyle sürdürdü:

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inanılmaz yorum! ölmeden önce...
Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

" Her ikisi için de en iyisini dilerim. Ama gelecekleri çok da parlak görünmüyor."

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