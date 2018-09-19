Kahinden inanılmaz yorum! Lady Diana ölmeden önce...

Lady Diana, Prens Harry'nini gelecekte nelerle karşılaşacağını merak ettiği için astrolog arkadaşına danıştı. İşte o arkadaşının iddiaları... Elleri bir dakika bile ayrılmıyor. Kısacası her şey yolunda görünüyor. Ama astrologlar ve gelecekten haber veren falcılar onlar için çok da umutlu konuşmuyor. Avustralyalı medyuk Kerrie Erwin'e göre Prens Harry ve Meghan Markle'ın evliliğinin en fazla beş yıl ömrü var. Erwin, 36 yaşındaki Markle ile 33 yaşındaki Prens Harry'nin çok güçlü kişilik yapılarına sahip olduklarını bunun da aralarında yoğun çatışmalara yol açacağını ileri sürdü. Erwin 'Markle için evlendikten kısa bir süre sonra bir hamilelik görüyorum. Ama bu evliliğin çok uzun süreceğini düşünmüyorum' dedi. 'Onların evliliğine beş yıl süre biçiyorum' diyen Erwin çiftin geleceğine ilişkin tahminlerini şöyle sürdürdü: ' Her ikisi için de en iyisini dilerim. Ama gelecekleri çok da parlak görünmüyor.'