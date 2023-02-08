Giriş Tarihi: 08.02.2023 21:45
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
21:59
Kahramanmaraş depremi | Japonya'daki Kobe depreminden 10 kat daha büyük: Asrın felaketini gözler önüne seren tablo
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 - 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem ve ardından devam eden artçı şoklar tarihin en büyük doğal afetlerinden biri oldu. Japonya'daki büyük Hanshin-Awaji (Kobe) depremi ile Kahramanmaraş depremleri yan-yana değerlendirildiğinde asrın felaketi gözler önüne serildi. Kahramanmaraş depreminin oluşturduğu toplam enerjinin Japonya'dan 10 kat daha fazla olduğu kaydedildi. İşte rakamlarla yüzyılın felaketi: