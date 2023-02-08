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Haberler Galeri Kahramanmaraş depremi | Japonya'daki Kobe depreminden 10 kat daha büyük: Asrın felaketini gözler önüne seren tablo
Giriş Tarihi: 08.02.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 21:59

Kahramanmaraş depremi | Japonya'daki Kobe depreminden 10 kat daha büyük: Asrın felaketini gözler önüne seren tablo

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 - 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem ve ardından devam eden artçı şoklar tarihin en büyük doğal afetlerinden biri oldu. Japonya'daki büyük Hanshin-Awaji (Kobe) depremi ile Kahramanmaraş depremleri yan-yana değerlendirildiğinde asrın felaketi gözler önüne serildi. Kahramanmaraş depreminin oluşturduğu toplam enerjinin Japonya'dan 10 kat daha fazla olduğu kaydedildi. İşte rakamlarla yüzyılın felaketi:

Kahramanmaraş depremi | Japonya’daki Kobe depreminden 10 kat daha büyük: Asrın felaketini gözler önüne seren tablo

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ile ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar geliyor. İtalyan uzmanların Anadolu yarımadasının 3 metre kaydığını belirttiği depremi değerlendiren Japon profesör Shinji Toda, bunun 'Dünyanın en büyük iç depremi' olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş depreminin Japonya'daki Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) Depremi ile birlikte değerlendirildiğinde ne kadar yıkıcı olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor:

Kahramanmaraş depremi | Japonya’daki Kobe depreminden 10 kat daha büyük: Asrın felaketini gözler önüne seren tablo

ASRIN FELAKETİ:

Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) Depremi - Kahramanmaraş Depremleri Karşılaştırması

KOBE DEPREMİ:

Sene: 17 Ocak 1995
Büyüklük: 6.9 (Japonya'nın en yıkıcı depremlerinden)
Deprem merkezi: Denizin altında (Awaji adasının kuzey ucunda)

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Kahramanmaraş depremi | Japonya’daki Kobe depreminden 10 kat daha büyük: Asrın felaketini gözler önüne seren tablo

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ:

Sene: 6-7 Şubat 2023
Büyüklük: 7.6 ve 7.7 (Dünyanın en büyük iç depremlerinden biri olarak tarihe geçti)
Deprem merkezi: Karada (Yerleşim yeri yakınlarında)

Kahramanmaraş depremi | Japonya’daki Kobe depreminden 10 kat daha büyük: Asrın felaketini gözler önüne seren tablo

KOBE DEPREMİ:

Deprem merkezinin derinliği: 16 KM
Toplam kırılma süresi: 20 saniye
Enerji miktarı: Maraş depreminden 10 kat daha düşük
Kırılan Fay Uzunluğu: 40 KM

Kahramanmaraş depremi | Japonya’daki Kobe depreminden 10 kat daha büyük: Asrın felaketini gözler önüne seren tablo

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ:

Deprem merkezinin derinliği: 5 KM ve 16,4 KM
Toplam kırılma süresi: 1 - 1.5 dakika
Enerji miktarı: Kobe depreminin 10 katından daha fazla
Kırılan Fay Uzunluğu: 400 KM (Dünyada bu denli büyüklükte bir kırılma ABD'de (1906) ve Kunlun'da (2001'de) yaşandı.

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