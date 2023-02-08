Kahramanmaraş depremi | Japonya’daki Kobe depreminden 10 kat daha büyük: Asrın felaketini gözler önüne seren tablo

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ile ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar geliyor. İtalyan uzmanların Anadolu yarımadasının 3 metre kaydığını belirttiği depremi değerlendiren Japon profesör Shinji Toda, bunun 'Dünyanın en büyük iç depremi' olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş depreminin Japonya'daki Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) Depremi ile birlikte değerlendirildiğinde ne kadar yıkıcı olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor: