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  • Kan donduran görüntü! Telefonda konuşurken bir anda arkasında belirdi

Kan donduran görüntü! Telefonda konuşurken bir anda arkasında belirdi

Geçmiş dönemlere ait olan bazı fotoğraflarda ve çizilen resimlerde, insanı dehşete düşüren, gizemli ayrıntılar olabiliyor. hayalet avcısı olarak adlandıran bir grup insana göre bu fotoğraflar ve resimler, hayaletlerin ve doğa üstü varlıkların birer kanıtı. Hayalet avcıları gelişen teknoloji ile birlikte doğa üstü varlıklara ait kanıtların çoğaldığını da belirtiyor. Bazı olayları örnek olarak ileri sürüyor ki, bunlardan bir tanesi 'de yaşayan dört çocuk annesi 'a ait. Simmons, evde yalnız olduğu sırada arkadaşıyla görüntülü konuşuyordu. Fakat arkadaşı arkasında birisini gördüğünü söyledi. Simmons görüşmeye ait video kaydını izleyince şoke oldu.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 11:32
Kan donduran görüntü! Telefonda konuşurken bir anda arkasında belirdi

'nin batısındaki Washington eyaletine bağlı Yakima'da ikamet eden sosyal medyayı salladı. Simmons'ın eşi ve çocukları dışarı çıkınca, kadın evde yalnız kaldı. Lori Simmons bir telefon programıyla yakın bir arkadaşıyla konuşmaya başladı.

Kan donduran görüntü! Telefonda konuşurken bir anda arkasında belirdi

, yaşanan korku dolu anları anlattı.

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Kan donduran görüntü! Telefonda konuşurken bir anda arkasında belirdi

Simmons, "Birden arkadaşımın yüzü ciddileşti ve bana evde birisinin olup olmadığını sordu. Yalnız yaşıyorum ve söylediği garipti.

Kan donduran görüntü! Telefonda konuşurken bir anda arkasında belirdi

Evde tek başıma olduğumu söyleyince arkadaşım şoke oldu. Videoyu bir kez daha izlememi söyledi.

Kan donduran görüntü! Telefonda konuşurken bir anda arkasında belirdi

Hemen kaydı seyrettim, gördüklerime inanamıyordum. Çok korktum." dedi.

Kan donduran görüntü! Telefonda konuşurken bir anda arkasında belirdi

Konuşmanın diğer tarafındaki Shana ise "Gerçekten arkasından birinin yürüdüğünü düşündüm, bir çocuğa benziyordu. Video kaydını belki 100 kez izledim ve halen elim ayağım titriyor" dedi.

Kan donduran görüntü! Telefonda konuşurken bir anda arkasında belirdi

Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla kayıtla ilgili yüzlerce yorum yapıldı.

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