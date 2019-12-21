Kan donduran görüntü! Telefonda konuşurken bir anda arkasında belirdi
Kan donduran görüntü! Telefonda konuşurken bir anda arkasında belirdi
Geçmiş dönemlere ait olan bazı fotoğraflarda ve çizilen resimlerde, insanı dehşete düşüren, gizemli ayrıntılar olabiliyor. Kendilerini hayalet avcısı olarak adlandıran bir grup insana göre bu fotoğraflar ve resimler, hayaletlerin ve doğa üstü varlıkların birer kanıtı. Hayalet avcıları gelişen teknoloji ile birlikte doğa üstü varlıklara ait kanıtların çoğaldığını da belirtiyor. Bazı olayları örnek olarak ileri sürüyor ki, bunlardan bir tanesi ABD'de yaşayan dört çocuk annesi Lori Simmons'a ait. Simmons, evde yalnız olduğu sırada arkadaşıyla görüntülü konuşuyordu. Fakat arkadaşı arkasında birisini gördüğünü söyledi. Simmons görüşmeye ait video kaydını izleyince şoke oldu.
Giriş Tarihi: 21.12.2019
11:17
Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
11:32
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