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Kan donduran selfie fotoğrafı! Kimse ne olduğunu açıklayamadı

Sosyal medyada milyonlarca kullanıcı var. Her saniye başı ilginç içerikler paylaşılıyor. Bu paylaşımlardan bazıları kısa süre içinde viral hale gelebiliyor. Bir süre önce sosyal medyada üç kızın çektikleri selfie fotoğrafı yayınlandı. Bu fotoğraf kısa süre içinde viral oldu ve binlerce kez paylaşıldı. Bazılarına göre bu fotoğraf gerçek! Bazıları ise fotoğraf üstüne oynama yapıldığını ve sahte olduğunu belirtti. İşte söz konusu ürkütücü selfie fotoğrafı ve açıklaması halen tam olarak yapılamayan diğer gizemli fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 10:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





