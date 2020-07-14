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Kan donduran selfie fotoğrafı! Kimse ne olduğunu açıklayamadı

Sosyal medyada milyonlarca kullanıcı var. Her saniye başı ilginç içerikler paylaşılıyor. Bu paylaşımlardan bazıları kısa süre içinde viral hale gelebiliyor. Bir süre önce sosyal medyada üç kızın çektikleri selfie fotoğrafı yayınlandı. Bu fotoğraf kısa süre içinde viral oldu ve binlerce kez paylaşıldı. Bazılarına göre bu fotoğraf gerçek! Bazıları ise fotoğraf üstüne oynama yapıldığını ve sahte olduğunu belirtti. İşte söz konusu ürkütücü selfie fotoğrafı ve açıklaması halen tam olarak yapılamayan diğer gizemli fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 10:48
Kan donduran selfie fotoğrafı! Kimse ne olduğunu açıklayamadı

Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor... Üç kızın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu selfie fotoğrafa bilim dünyası bile açıklama getiremedi. Peki bu fotoğrafı ilginç kılan nedir?

Kan donduran selfie fotoğrafı! Kimse ne olduğunu açıklayamadı

ÜNLÜ "KİEV KOZMONOTU"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

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Kan donduran selfie fotoğrafı! Kimse ne olduğunu açıklayamadı

TARİH ÖNCESİNE AİT KÜÇÜK JAPON HEYKELCİKLERİ

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

Kan donduran selfie fotoğrafı! Kimse ne olduğunu açıklayamadı

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

Kan donduran selfie fotoğrafı! Kimse ne olduğunu açıklayamadı

Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.

Kan donduran selfie fotoğrafı! Kimse ne olduğunu açıklayamadı

Amerika'nın New Mexico eyaletinde inanılmaz bir olay yaşandı. Bir uzaylı amatör kameraya bir kadını kaçırırken yakalandı. Kız arkadaşı Jenna Hawser ile yaşayan Jeff Norris gece görüşlü kamerası ile uzaylıyı böyle görüntüledi.

Kan donduran selfie fotoğrafı! Kimse ne olduğunu açıklayamadı

Norris uyurken uzaylı ile karşılaştığını hemen panik halinde kamerasına davrandığını söylerken uzaylının başta dostça davrandığını ancak deklanşöre basmasıyla birlikte kaçtığını söyledi. Norris kız arkadaşından üç gündür haber alamadığını söyledi.

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