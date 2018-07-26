Kanlı ay tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi

27 Temmuz'da gezegenimizin tek uydusu Ay Dünya'ya yakın bir konuma ulaşacak ve bu tarihte Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek. Benzer bir tarihte ise Mars, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Kızıl Gezegen, 31 Temmuz 2018'de, Dünya'ya 57,6 kilometre yaklaşmış olacak.

Başka bir deyişle Kanlı Ay Tutulması gözlemlenmeye başladığı anlarda Ay ile birlikte Mars'ta gökyüzünde hemen Ay'ın altında rahat bir şekilde gözlemlenebilecek bir konuma gelecek.