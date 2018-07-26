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nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması 'den görülebilecek mi

için milyonlarca kişide heyecan başladı. Dünyanın tek uydusu olan Ay'ın kızıl renge büründüğü tam Ay tutulması ile gerçekleşen 'Kanlı ay tutulması ne zaman' sorusunun yanıtı en çok araştırılan konuların başında yer aldı. 'de yaşayan vatandaşlar da bu olay ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Çıplak gözle görmek isteyen kişiler 'Kanlı Ay tutulması Türkiye'de görülebilecek mi?' sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilecekler. Peki Kanlı ay tutulması ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KANLI AY TUTULMASI NEDİR TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

Giriş Tarihi: 26.07.2018 12:56 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 14:02
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nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması 'den görülebilecek mi
Kanlı ay tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi

27 Temmuz'da gezegenimizin tek uydusu Ay Dünya'ya yakın bir konuma ulaşacak ve bu tarihte gerçekleşecek. Benzer bir tarihte ise Mars, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Kızıl Gezegen, 31 Temmuz 2018'de, Dünya'ya 57,6 kilometre yaklaşmış olacak.

Başka bir deyişle Kanlı Ay Tutulması gözlemlenmeye başladığı anlarda Ay ile birlikte Mars'ta gökyüzünde hemen Ay'ın altında rahat bir şekilde gözlemlenebilecek bir konuma gelecek.

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nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması 'den görülebilecek mi
Kanlı ay tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir.

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.

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nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması 'den görülebilecek mi
Kanlı ay tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.

Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

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nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması 'den görülebilecek mi
Kanlı ay tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi

yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

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nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması 'den görülebilecek mi
Kanlı ay tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi
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nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması 'den görülebilecek mi
Kanlı ay tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi
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nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması 'den görülebilecek mi
Kanlı ay tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi
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