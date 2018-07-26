Kanlı ay tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek? - Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi

Kanlı ay tutulması için milyonlarca kişide heyecan başladı. Dünyanın tek uydusu olan Ay'ın kızıl renge büründüğü tam Ay tutulması ile gerçekleşen 'Kanlı ay tutulması ne zaman' sorusunun yanıtı en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar da bu olay ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Çıplak gözle görmek isteyen kişiler 'Kanlı Ay tutulması Türkiye'de görülebilecek mi?' sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilecekler. Peki Kanlı ay tutulması ne zaman ve saat kaçta başlayacak?