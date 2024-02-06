Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kanser her şeyi unutturdu! Kötü haberi alır almaz harekete geçti: Kral Charles’ı şoke eden ziyaret!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 10:05

Kanser her şeyi unutturdu! Kötü haberi alır almaz harekete geçti: Kral Charles’ı şoke eden ziyaret!

Son dakika haberleri: İngiltere Kralı Charles, yıllar boyu beklediği tahta kavuşsa da aldığı kötü haberle sarsıldı. Prostat büyümesi şikayetiyle yapılan muayenede Kral Charles'a kanser teşhisi konuldu. Kral olmasından sadece 9 ay sonra kanser olduğunu öğrenen Charles'ın tedavisine devam edilirken beklenmeyen bir ziyaretçi ülkeyi karıştırdı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Kanser her şeyi unutturdu! Kötü haberi alır almaz harekete geçti: Kral Charles’ı şoke eden ziyaret!

İngiltere Kralı Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından hayatı boyunca beklediği tahta kavuşmuştu. Hayallerindeki tahta 73 yaşında kavuşan Charles, sadece 9 ay sonra gelen bir haberle sarsıldı.

Kanser her şeyi unutturdu! Kötü haberi alır almaz harekete geçti: Kral Charles’ı şoke eden ziyaret!

TAHTA KAVUŞTU AMA KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Charles'ın, ocak sonunda prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü sırada yapılan testlerde, başka bir "endişe verici" durumun fark edildiği ve Kral Charles'a kanser tanısı konduğu bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kanser her şeyi unutturdu! Kötü haberi alır almaz harekete geçti: Kral Charles’ı şoke eden ziyaret!

Açıklamada, "Müteakiben yapılan testlerde bir çeşit kanser teşhis edildi." ifadesi kullanılırken, düzenli bir tedavi programına başlandığı, doktorların Kral'a halka açık programlarını ertelemesi tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

Kanser her şeyi unutturdu! Kötü haberi alır almaz harekete geçti: Kral Charles’ı şoke eden ziyaret!

Kral'ın resmi görevlerini sürdüreceği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Tedavisi konusunda tamamen pozitif ve mümkün olan en kısa sürede görevlerine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Kanser her şeyi unutturdu! Kötü haberi alır almaz harekete geçti: Kral Charles’ı şoke eden ziyaret!

"PROSTAT KANSERİ DEĞİL"

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles'ın sağlık durumuna ilişkin detayları da paylaştı. Sözcü, Kral'ın prostat kanseri olmadığının altını çizerek, bu aşamada daha fazla bilgi paylaşılmayacağını kaydetti.

SON DAKİKA