Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
10:05
Kanser her şeyi unutturdu! Kötü haberi alır almaz harekete geçti: Kral Charles’ı şoke eden ziyaret!
Son dakika haberleri: İngiltere Kralı Charles, yıllar boyu beklediği tahta kavuşsa da aldığı kötü haberle sarsıldı. Prostat büyümesi şikayetiyle yapılan muayenede Kral Charles'a kanser teşhisi konuldu. Kral olmasından sadece 9 ay sonra kanser olduğunu öğrenen Charles'ın tedavisine devam edilirken beklenmeyen bir ziyaretçi ülkeyi karıştırdı.