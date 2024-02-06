Kanser her şeyi unutturdu! Kötü haberi alır almaz harekete geçti: Kral Charles’ı şoke eden ziyaret!

TAHTA KAVUŞTU AMA KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Charles'ın, ocak sonunda prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü sırada yapılan testlerde, başka bir "endişe verici" durumun fark edildiği ve Kral Charles'a kanser tanısı konduğu bildirildi.