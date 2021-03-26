HaberlerGaleriKara delikteki kaos ortaya çıktı! Uzayın derinliklerinden gelen kare şaşkına çevirdi!
Kara delikteki kaos ortaya çıktı! Uzayın derinliklerinden gelen kare şaşkına çevirdi!
Bilim insanlarının uzay araştırmalarında en çok ilgilendikleri gök cisimlerinin başında kara delikler bulunuyor. Yaklaşık 2 sene önce bilim insanları ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını çekmeyi başarmıştı. Şimdi bu kara delikten yeni bir fotoğraf daha geldi. Araştırmacılar kara deliğin etrafındaki kaosu ortaya çıkardı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 26.03.2021
13:24
Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
13:42
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ