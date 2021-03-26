Kara delikteki kaos ortaya çıktı! Uzayın derinliklerinden gelen kare şaşkına çevirdi!

Böylece bilim insanları ilk kez bir kara deliğin sınırlarındaki polarizasyonu da ölçmüş oldu.

Kara deliklerin ışığın kendisi dahil olmak üzere etrafındaki her şeyi içine çektiği biliniyor. Ancak bilim insanları bu yeni görüntülerle bu sürecin nasıl işlediğini daha iyi anlayabilecek. Başka bir ifadeyle kara deliklerin maddeyi nasıl yediğinin ve jet patlamalarının görüntüsü görseldeki çizgilerde bulunuyor.