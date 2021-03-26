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Kara delikteki kaos ortaya çıktı! Uzayın derinliklerinden gelen kare şaşkına çevirdi!

Bilim insanlarının uzay araştırmalarında en çok ilgilendikleri gök cisimlerinin başında kara delikler bulunuyor. Yaklaşık 2 sene önce bilim insanları ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını çekmeyi başarmıştı. Şimdi bu kara delikten yeni bir fotoğraf daha geldi. Araştırmacılar kara deliğin etrafındaki kaosu ortaya çıkardı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 13:42
Kara delikteki kaos ortaya çıktı! Uzayın derinliklerinden gelen kare şaşkına çevirdi!

Görüntülenen ilk kara deliği hatırladınız mı? 2019'un nisan ayında bilim insanları basın toplantısı düzenlemiş ve bir kara deliği ilk defa görüntülediklerini açıklamışlardı. Tabii ki bilim insanları bu kara deliği gözlemlemeye çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Görüntülenen ilk kara delikten yeni bilgiler geldi.

Kara delikteki kaos ortaya çıktı! Uzayın derinliklerinden gelen kare şaşkına çevirdi!

Bilim insanları elde edilen verileri işleyerek kara deliğin etrafındaki manyetik alanları ortaya çıkarmayı başardı.

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Kara delikteki kaos ortaya çıktı! Uzayın derinliklerinden gelen kare şaşkına çevirdi!

Manyetik kaos olarak adlandırılan görüntü paylaşıldı. M87 galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin ortasındaki siyah noktaya doğru hareketlenen ışık bilgisayar ortamında işlendi.

Kara delikteki kaos ortaya çıktı! Uzayın derinliklerinden gelen kare şaşkına çevirdi!

Yapılan çalışmalar sonucu kara deliğin etrafındaki manyetik alanın haritası da ortaya çıktı. Araştırmacılar ilk fotoğrafta merkezin etrafında yoğun miktarda polarize ışık tespit ettiklerini ifade etti.

Kara delikteki kaos ortaya çıktı! Uzayın derinliklerinden gelen kare şaşkına çevirdi!

Böylece bilim insanları ilk kez bir kara deliğin sınırlarındaki polarizasyonu da ölçmüş oldu.

Kara deliklerin ışığın kendisi dahil olmak üzere etrafındaki her şeyi içine çektiği biliniyor. Ancak bilim insanları bu yeni görüntülerle bu sürecin nasıl işlediğini daha iyi anlayabilecek. Başka bir ifadeyle kara deliklerin maddeyi nasıl yediğinin ve jet patlamalarının görüntüsü görseldeki çizgilerde bulunuyor.

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