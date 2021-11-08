Karabağ’da 44 günde gelen tarihi zafer: 30 yıllık işgale son verildi

27 EYLÜL 2020 - Azerbaycan ordusunun cephe hattındaki mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine saat 06.00 sıralarında Ermenistan ordusunca büyük çaplı silahlarla, top ve havanlarla ateş açıldı.

Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu temas hattındaki köylerde sivil ve askeri can kayıpları yaşandı, sivil altyapı ciddi zarar gördü.

Azerbaycan ordusu bu gelişme üzerine tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattı. Karşı saldırının ilk saatlerinde yıllardır işgal altında bulunan 6 köy ile bazı stratejik tepeler kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa sesleniş konuşması yaparak Azerbaycan'ın davasının hak davası olduğunu, kendi topraklarını kurtarmak için mücadele ettiklerini belirtirken Azerbaycan Milli Meclisi de aynı gün ülkede "savaş hali" ilan etti.