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Haberler Galeri Karabağ'da 44 günde gelen tarihi zafer: 30 yıllık işgale son verildi
Giriş Tarihi: 08.11.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 11:38

Karabağ'da 44 günde gelen tarihi zafer: 30 yıllık işgale son verildi

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl süren Ermenistan'ın Karabağ işgalini 44 günde sona erdirerek ülkeyi eski topraklarına geri kavuşturdu. Bir hafta içinde Ermenistan'ın 30 yıl boyunca hazırladığı birinci savunma duvarını aşan Azerbaycan ordusu birer birer stratejik noktaları ele geçirdi. Azerbaycan'ın stratejik Suşa'yı almasıyla Paşinyan yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan askerinin kahramanlıkları ile savaşın kaderinde önemli rol oynayan SİHA'lar ile büyük zafer tam 44 günde geldi.

Karabağ’da 44 günde gelen tarihi zafer: 30 yıllık işgale son verildi

Azerbaycan ordusu, askerinin kahramanlıkları ile silahlı insansız hava araçları (SİHA) gibi teknolojik silahlarla Karabağ ve çevresini 10 Kasım 2020'de Ermenistan işgalinden kurtardı.

Karabağ’da 44 günde gelen tarihi zafer: 30 yıllık işgale son verildi

Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası, ellerindeki Rus silahlarıyla işgal ettiği Karabağ ve çevresindeki topraklardan, yaklaşık 30 yıl boyunca, Azerbaycan askerlerine ve sivillerine saldırılar düzenledi.

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Karabağ’da 44 günde gelen tarihi zafer: 30 yıllık işgale son verildi

OPERASYON ALİYEV'İN EMRİ İLE BAŞLADI

Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırılarının giderek artması ve 27 Eylül 2020'de temas hattındaki köylerin ağır silahlarla ateşe tutulması bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan ordusu, aynı gün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle karşı operasyona başladı.

Karabağ’da 44 günde gelen tarihi zafer: 30 yıllık işgale son verildi

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlatılan, bir süre sonra "vatan savaşına" dönüşen operasyon gün gün şöyle gelişti:

Karabağ’da 44 günde gelen tarihi zafer: 30 yıllık işgale son verildi

27 EYLÜL 2020 - Azerbaycan ordusunun cephe hattındaki mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine saat 06.00 sıralarında Ermenistan ordusunca büyük çaplı silahlarla, top ve havanlarla ateş açıldı.

Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu temas hattındaki köylerde sivil ve askeri can kayıpları yaşandı, sivil altyapı ciddi zarar gördü.

Azerbaycan ordusu bu gelişme üzerine tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattı. Karşı saldırının ilk saatlerinde yıllardır işgal altında bulunan 6 köy ile bazı stratejik tepeler kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa sesleniş konuşması yaparak Azerbaycan'ın davasının hak davası olduğunu, kendi topraklarını kurtarmak için mücadele ettiklerini belirtirken Azerbaycan Milli Meclisi de aynı gün ülkede "savaş hali" ilan etti.

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