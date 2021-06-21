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Haberler Galeri Kargalar ölümü anlıyor mu? Bilim dünyasını karıştıran tartışma!
Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:47 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 13:50

Kargalar ölümü anlıyor mu? Bilim dünyasını karıştıran tartışma!

Hayvanlar alemi araştırmacıların en çok ilgilendikleri konuların başında geliyor. Uzmanlar hayvanların davranışlarını ve neler yaptıklarını gözlemliyor. Sürü halindeyken veya tek başlarınayken nasıl hareket ettiklerine bakıyorlar. Hayvanlar alemi içinde en çok dikkat çekenlerden biri kargalar. Kargalar hakkında birçok efsane var, fakat zeki olduklarına şüphe yok. Bilim insanları üstün öğrenme yetenekleri ile de bilinen kargaların ölüm hakkında ne bildiklerini tartışmaya başladı. Kargaların sosyal ilişkileri insanlara çok benziyor. Bu benzerlikle ilgili olarak ortaya gerçek tüyler ürpertiyor. Kargalar ölümü biliyor mu? Sürüden bir öldüğünde neler oluyor? İşte detaylar...

Kargalar ölümü anlıyor mu? Bilim dünyasını karıştıran tartışma!

Uzun yaşayan hayvanlardan biri olarak bilinen kargalar hakkında yapılan araştırmadan tüyler ürperten gerçekler ortaya çıktı. Yıllardır kargaların sırrını çözemeyen bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu gerçekler insanın tüylerini ürpertiyor. İşte kargalar hakkında bilinmeyen o gerçek

Kargalar ölümü anlıyor mu? Bilim dünyasını karıştıran tartışma!

Kargalar üzerinde araştırmalar yapan bir grup bilim insanına göre doğanın en akıllı hayvanları, bilinenin aksine maymunlar değil kargalardır. 5'e kadar sayabilip, hayatta kalmak ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için malzemelerini en akılcı biçimlerde kullanabiliyorlar

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Kargalar ölümü anlıyor mu? Bilim dünyasını karıştıran tartışma!

''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor

Kargalar ölümü anlıyor mu? Bilim dünyasını karıştıran tartışma!

Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi.

Kargalar ölümü anlıyor mu? Bilim dünyasını karıştıran tartışma!

Bir , yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm veriyor. Sonra dallara konup, bağırmaya başlıyorlar.

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