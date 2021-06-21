Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:47Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 13:50
Kargalar ölümü anlıyor mu? Bilim dünyasını karıştıran tartışma!
Hayvanlar alemi araştırmacıların en çok ilgilendikleri konuların başında geliyor. Uzmanlar hayvanların davranışlarını ve neler yaptıklarını gözlemliyor. Sürü halindeyken veya tek başlarınayken nasıl hareket ettiklerine bakıyorlar. Hayvanlar alemi içinde en çok dikkat çekenlerden biri kargalar. Kargalar hakkında birçok efsane var, fakat zeki olduklarına şüphe yok. Bilim insanları üstün öğrenme yetenekleri ile de bilinen kargaların ölüm hakkında ne bildiklerini tartışmaya başladı. Kargaların sosyal ilişkileri insanlara çok benziyor. Bu benzerlikle ilgili olarak ortaya gerçek tüyler ürpertiyor. Kargalar ölümü biliyor mu? Sürüden bir karga öldüğünde neler oluyor? İşte detaylar...