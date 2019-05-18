Karısını plastik çöp poşetiyle boğmuştu! Tam 35 yıl sonra...

Katil erkek, Connie'nin cesedini kadının aracına koydu ve bir alışveriş merkezinin yanına park etti. Bir sonraki sabah alışveriş merkezindeki bir dükkan sahibinden kayıp olan karısını bulmak için yardım istedi. Kurban kısa süre sonra ağzında büyük bir çöp poşetiyle bulundu.