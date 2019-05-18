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Karısını plastik çöp poşetiyle boğmuştu! Tam 35 yıl sonra...

Karısını bir plastik çöp poşetiyle boğan 68 yaşındaki , tam 35 yıl sonra ABD Tennessee'da idam edildi.

Giriş Tarihi: 18.05.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 15:46
Karısını plastik çöp poşetiyle boğmuştu! Tam 35 yıl sonra...

Karısını bir plastik çöp poşetiyle boğduğunda takvimler 1984'ü gösteriyordu. Bir yıl sonra hapse konuldu, ölüm cezasına hükmedildi.

Karısını plastik çöp poşetiyle boğmuştu! Tam 35 yıl sonra...

68 yaşındaki , tam 35 yıl sonra ABD Tennessee'da idam edildi.

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Karısını plastik çöp poşetiyle boğmuştu! Tam 35 yıl sonra...

Zehirli iğneyle idam, Nashville kentindeki yüksek güvenlikli Riverbend hapishanesinde yerel saatle 19.37'de gerçekleşti.

Karısını plastik çöp poşetiyle boğmuştu! Tam 35 yıl sonra...

Johnson'ın iş arkadaşı McCoy, ifadesinde çifti 15 dakika yalnız bıraktığını ve geri döndüğünde Connie Johnson'ın cesedini bulduğunu söylemişti.

Karısını plastik çöp poşetiyle boğmuştu! Tam 35 yıl sonra...

Katil erkek, Connie'nin cesedini kadının aracına koydu ve bir alışveriş merkezinin yanına park etti. Bir sonraki sabah alışveriş merkezindeki bir dükkan sahibinden kayıp olan karısını bulmak için yardım istedi. Kurban kısa süre sonra ağzında büyük bir çöp poşetiyle bulundu.

Karısını plastik çöp poşetiyle boğmuştu! Tam 35 yıl sonra...

Soruşturma sürerken Johnson suçlamaları reddetti ve zehirli iğneyle idam edilmemek için de mücadele verdi.

Karısını plastik çöp poşetiyle boğmuştu! Tam 35 yıl sonra...

ABD'deki idam karşıtları, sabaha karşı Riverbend hapishanesi yakınlarında toplandı.

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