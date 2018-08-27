Kate Middleton'ın bilinmeyen sırları

Bu iz aslında 2011 yılında birçok kişinin dikkatini çekti. O dönemde bunun Middleton'ın saçlarına kötü bir şekilde uygulanan bir kaynak nedeniyle oluştuğu düşünüldü. Yani o zamanki görüşe göre bu aslında bir yara izi değil sadece kötü bir kaynak saç uygulamasından kaynaklanan bir görüntüydü. Aradan geçen zaman içinde bu iz de unutuldu gitti