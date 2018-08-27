Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ın bilinmeyen sırları

Giriş Tarihi: 27.08.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 12:39
  • 1
  • 31
'ın bilinmeyen sırları
Kate Middleton'ın bilinmeyen sırları
  • 2
  • 31
'ın bilinmeyen sırları
Kate Middleton'ın bilinmeyen sırları

İngiliz kraliyet ailesinin büyük gelini, Prens William'ın eşi Düşes , büyük olasılıkla dünyanın en çok tanınan kişisi. Nereye giderseniz gidin ona hayran olan ya da en azından adını duyan milyonlarca kişiyle karşılaşmak mümkün. Peki üç çocuk annesi Middleton ile ilgili bütün ayrıntıları biliyor musunuz?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 31
'ın bilinmeyen sırları
Kate Middleton'ın bilinmeyen sırları

Her ne kadar bu soruya "evet" diye yanıt verecek çok sayıda kişi olsa da aslında onunla ilgili bilinmeyen bir çok şey var. Bunların en ilgincini ise saçlarının arasında saklıyor Middleton.

  • 4
  • 31
'ın bilinmeyen sırları
Kate Middleton'ın bilinmeyen sırları

Aslına bakılırsa Middleton, başının sol yanında derin ve uzun bir yara izi taşıyor. Genellikle saç modelini ayarlayarak gözlerden sakladığı bu derin iz hayatının sonuna kadar onunla birlikte olacak. Bu izin nedeni konusunda ise çeşitli iddialar var. Hangisi doğru bilinmez, ama bilinen tek gerçek bu derin yara izinin Middleton'ın çocukluğundan kaldığı.

  • 5
  • 31
'ın bilinmeyen sırları
Kate Middleton'ın bilinmeyen sırları

Bu iz aslında 2011 yılında birçok kişinin dikkatini çekti. O dönemde bunun Middleton'ın saçlarına kötü bir şekilde uygulanan bir kaynak nedeniyle oluştuğu düşünüldü. Yani o zamanki görüşe göre bu aslında bir yara izi değil sadece kötü bir kaynak saç uygulamasından kaynaklanan bir görüntüydü. Aradan geçen zaman içinde bu iz de unutuldu gitti

  • 6
  • 31
'ın bilinmeyen sırları
Kate Middleton'ın bilinmeyen sırları

Ama sonra yeniden gündeme geldi ve izle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bir iddiaya göre o bölgede bir doğum içi vardı. Middleton, henüz küçük bir çocukken o izden kurtulması için bir operasyon geçirdi ve o iz de o zamanlardan kaldı.

  • 7
  • 31
'ın bilinmeyen sırları
Kate Middleton'ın bilinmeyen sırları

Başka bir iddia daha var ki o bu ilkinden biraz daha ciddi. Ona göre de Middleton, henüz küçükken başının sol yanından çok ciddi bir operasyon geçirdi.

BİZE ULAŞIN