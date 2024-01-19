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Haberler Galeri Katil İsrail Cumhurbaşkanına suç duyurusu: Isaac Herzog'a İsviçre'de büyük şok! Dikkat çeken "Batılı suçlular" detayı
Giriş Tarihi: 19.01.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 19:07

Katil İsrail Cumhurbaşkanına suç duyurusu: Isaac Herzog'a İsviçre'de büyük şok! Dikkat çeken "Batılı suçlular" detayı

İsviçre Federal Savcılığı, Davos kasabasından düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında çok sayıda suç duyurusu alındığını bildirdi. İsviçre'nin resmi haber sitesi Keystone-SDA'da yer alan habere göre, suç duyuruları "Legal Action Against Crimes Against Humanity" isimli bir grup tarafından yapıldı. Grup yaptığı yazılı açıklamada, "Cezai bir soruşturma açılacağını umuyoruz; böyle bir soruşturma Uluslararası Ceza Mahkemesi önündeki yargılamalara paralel olarak yürütülebilir." ifadelerini kullandı.

AA
Katil İsrail Cumhurbaşkanına suç duyurusu: Isaac Herzog’a İsviçre’de büyük şok! Dikkat çeken Batılı suçlular detayı

İsviçre Federal Savcılığı, Davos kasabasından düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında çok sayıda suç duyurusu alındığını bildirdi.

Katil İsrail Cumhurbaşkanına suç duyurusu: Isaac Herzog’a İsviçre’de büyük şok! Dikkat çeken Batılı suçlular detayı

Bern Today gazetesinin haberine göre, suç duyuruları Bern kanton polisi aracılığıyla İsviçre Federal Savcılığına iletildi.

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Katil İsrail Cumhurbaşkanına suç duyurusu: Isaac Herzog’a İsviçre’de büyük şok! Dikkat çeken Batılı suçlular detayı

Herzog hakkında çok sayıda bireysel suç duyurularının Bern, Cenevre ve Zürih kantonlarından yapıldığı kaydedildi.

Savcılık, suç duyurularının artık olağan prosedüre uygun olarak inceleneceğini belirtirken, Herzog'un dokunulmazlığıyla ilgili durumu incelemek için Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Katil İsrail Cumhurbaşkanına suç duyurusu: Isaac Herzog’a İsviçre’de büyük şok! Dikkat çeken Batılı suçlular detayı

Herzog'un dokunulmazlığıyla ilgili kararı, İsviçre Dışişleri Bakanlığı verecek.

Savcılık, yöneltilen soru üzerine suçlamaların tam olarak neyle ilgili olduğu konusunda yanıt vermedi.

Katil İsrail Cumhurbaşkanına suç duyurusu: Isaac Herzog’a İsviçre’de büyük şok! Dikkat çeken Batılı suçlular detayı

LEGAL ACTİON AGAİNST CRİMES AGAİNST HUMANİTY GRUBU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İsviçre'nin resmi haber sitesi Keystone-SDA'da yer alan habere göre, suç duyuruları "Legal Action Against Crimes Against Humanity" isimli bir grup tarafından yapıldı.

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