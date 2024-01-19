Katil İsrail Cumhurbaşkanına suç duyurusu: Isaac Herzog'a İsviçre'de büyük şok! Dikkat çeken "Batılı suçlular" detayı

Herzog hakkında çok sayıda bireysel suç duyurularının Bern, Cenevre ve Zürih kantonlarından yapıldığı kaydedildi.

Savcılık, suç duyurularının artık olağan prosedüre uygun olarak inceleneceğini belirtirken, Herzog'un dokunulmazlığıyla ilgili durumu incelemek için Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını açıkladı.