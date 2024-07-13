Giriş Tarihi: 13.07.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
20:10
Katil İsrail, “güvenli” dediği bölgede sivil katliamı yaptı! Yıkımın boyutu böyle görüntülendi
İsrail, daha önce güvenli bölge olarak ilan ettiği Gazze'deki Han Yunus kentinin batısında yer alan El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu alana hava saldırısı düzenledi. 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırı ağır yıkıma yol açtı. Çadırların yerle bir olduğu ve sivillere ait eşyaların etrafa saçıldığı görüldü.