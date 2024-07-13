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Haberler Galeri Katil İsrail, “güvenli” dediği bölgede sivil katliamı yaptı! Yıkımın boyutu böyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 13.07.2024 20:04 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 20:10

Katil İsrail, “güvenli” dediği bölgede sivil katliamı yaptı! Yıkımın boyutu böyle görüntülendi

İsrail, daha önce güvenli bölge olarak ilan ettiği Gazze'deki Han Yunus kentinin batısında yer alan El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu alana hava saldırısı düzenledi. 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırı ağır yıkıma yol açtı. Çadırların yerle bir olduğu ve sivillere ait eşyaların etrafa saçıldığı görüldü.

İHA
Katil İsrail, güvenli dediği bölgede sivil katliamı yaptı! Yıkımın boyutu böyle görüntülendi

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırılar düzenleyen; çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeksizin binlerce masum sivili katleden İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" öne sürdüğü Han Yunus'un El Mevasi bölgesine saldırı düzenledi. 71 kişinin hayatını kaybettiği saldırı büyük yıkıma yol açtı. İşte dteaylar…

Katil İsrail, güvenli dediği bölgede sivil katliamı yaptı! Yıkımın boyutu böyle görüntülendi

"GÜVENLİ" DEDİĞİ BÖLGEYE BOMBA YAĞDIRDI

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 281 gündür sürdürüyor.

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Katil İsrail, güvenli dediği bölgede sivil katliamı yaptı! Yıkımın boyutu böyle görüntülendi

İsrail ordusunun "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El Mevasi bölgesinde sivillerin kaldığı çadırlara savaş uçaklarıyla saldırı gerçekleştirdi.

Katil İsrail, güvenli dediği bölgede sivil katliamı yaptı! Yıkımın boyutu böyle görüntülendi

71 ÖLÜ, 289 YARALI

Saldırı sonucu 71 kişi hayatını kaybetti, 289 kişi de yaralandı.

Katil İsrail, güvenli dediği bölgede sivil katliamı yaptı! Yıkımın boyutu böyle görüntülendi

Görgü tanıkları, İsrail uçaklarının yerinden edilen sivillerin bulunduğu bölgeyi önceden uyarı yapmadan çok sayıda füzeyle hedef aldığını, ayrıca yaralıları Nasser Hastanesi'ne götüren sağlık ekiplerini de vurduğunu ifade etti.

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