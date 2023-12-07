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Giriş Tarihi: 07.12.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 09:30

Katil İsrail ölüm saçıyor! Yaralılar kan kaybından ölüyor: Büyük zorluklarla karşı karşıyayız

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran; yaşlı, çocuk ve kadın ayırt etmeden binlerce masum insanı katleden işgalci İsrail ordusunun kuşatması ve bombardımanı altındaki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaralılar kan kaybından ölüyor. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, uluslararası kurumlara "destek ve yardım" çağrısı yaparak "Yaralıları kabul etmek için Şifa Hastanesi'ni elimizden geldiğince aktif tutmaya çalışıyoruz ancak büyük zorluklarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

AA
Katil İsrail ölüm saçıyor! Yaralılar kan kaybından ölüyor: Büyük zorluklarla karşı karşıyayız

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işliyor. Hastane, camii, okul ve sivil yerleşim yerlerini hedef alarak binlerce masum insanın katleden işgalci İsrail, ABD'nin de desteğiyle katliamlarını sürdürüyor.

Bölgeye gıda, elektrik ve yakıt akışını keserek savaş suçu işleyen İsrail, El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşatmış ve bombardıman altında tutmuştu. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, çok sayıda vaka nedeniyle hastanenin kapasitesinin yetersiz kaldığını ve yaralıların kan kaybından öldüğünü aktardı.

Katil İsrail ölüm saçıyor! Yaralılar kan kaybından ölüyor: Büyük zorluklarla karşı karşıyayız

"YARALILAR KAN KAYBINDAN ÖLÜYOR"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi. Sözcü Kudra, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi, çok sayıdaki vaka nedeniyle sağlık hizmeti kapasitesini yitirdi, yaralılar kan kaybından ölüyor." ifadesini kullandı.

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Katil İsrail ölüm saçıyor! Yaralılar kan kaybından ölüyor: Büyük zorluklarla karşı karşıyayız

"BÜYÜK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Uluslararası kurumlara "destek ve yardım" çağrısı yapan Kudra, "Yaralıları kabul etmek için Şifa Hastanesi'ni elimizden geldiğince aktif tutmaya çalışıyoruz ancak büyük zorluklarla karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini çökertmek için sağlık merkezlerini kasıtlı olarak hedef aldığını, soykırım suçu işlediğini ve Gazze'nin kuzeyindeki 800 bin kişinin sağlık hizmetinden yoksun bırakıldığını vurguladı.

Katil İsrail ölüm saçıyor! Yaralılar kan kaybından ölüyor: Büyük zorluklarla karşı karşıyayız

İSRAİL "SOYKIRIM SUÇU" İŞLİYOR!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 84, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Katil İsrail ölüm saçıyor! Yaralılar kan kaybından ölüyor: Büyük zorluklarla karşı karşıyayız

Gazze'deki hükümete göre, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 264 Filistinli hayatını kaybetti.

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