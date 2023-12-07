Katil İsrail ölüm saçıyor! Yaralılar kan kaybından ölüyor: Büyük zorluklarla karşı karşıyayız

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran; yaşlı, çocuk ve kadın ayırt etmeden binlerce masum insanı katleden işgalci İsrail ordusunun kuşatması ve bombardımanı altındaki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaralılar kan kaybından ölüyor. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, uluslararası kurumlara "destek ve yardım" çağrısı yaparak "Yaralıları kabul etmek için Şifa Hastanesi'ni elimizden geldiğince aktif tutmaya çalışıyoruz ancak büyük zorluklarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.