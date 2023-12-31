Giriş Tarihi: 31.12.2023 08:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
08:36
Katil İsrail yeni bir işgale hazırlanıyor! Kanlı planı Netanyahu itiraf etti: İşte hedefteki ülke
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır şeridi Selahaddin Ekseni'nin (Philadelphia Ekseni) İsrail'in kontrolü altında olması" gerektiğini belirtti. Diğer bir adı Philadelphia Ekseni olarak bilinen Selahaddin Ekseni, Mısır ile Gazze Şeridi arasında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na paralel uzanan 14 kilometrelik şeridi içeriyor.