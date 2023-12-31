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Haberler Galeri Katil İsrail yeni bir işgale hazırlanıyor! Kanlı planı Netanyahu itiraf etti: İşte hedefteki ülke
Giriş Tarihi: 31.12.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 08:36

Katil İsrail yeni bir işgale hazırlanıyor! Kanlı planı Netanyahu itiraf etti: İşte hedefteki ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır şeridi Selahaddin Ekseni'nin (Philadelphia Ekseni) İsrail'in kontrolü altında olması" gerektiğini belirtti. Diğer bir adı Philadelphia Ekseni olarak bilinen Selahaddin Ekseni, Mısır ile Gazze Şeridi arasında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na paralel uzanan 14 kilometrelik şeridi içeriyor.

AA
Katil İsrail yeni bir işgale hazırlanıyor! Kanlı planı Netanyahu itiraf etti: İşte hedefteki ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, katılmayı reddettiği basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Katil İsrail yeni bir işgale hazırlanıyor! Kanlı planı Netanyahu itiraf etti: İşte hedefteki ülke

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılardan bahseden Netanyahu, "Savaş, hedefleri gerçekleşene dek birkaç ay daha sürecek. Zaferin gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Gazze'nin herhangi bir tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istiyoruz." dedi.

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Katil İsrail yeni bir işgale hazırlanıyor! Kanlı planı Netanyahu itiraf etti: İşte hedefteki ülke

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Philadelphia Ekseni'nin İsrail'in elinde ve kontrolünde olması gerektiğini ifade eden Netanyahu, bunun harici hiçbir düzenlemenin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.

Katil İsrail yeni bir işgale hazırlanıyor! Kanlı planı Netanyahu itiraf etti: İşte hedefteki ülke

"İSRAİL ORDUSU HAMAS'TAN 8 BİN SİLAHLIYI ÖLDÜRDÜ"

Netanyahu, "Gazze'de çok bedeller ödedik ama savaş zirve noktasında. Her cepheden savaşıyoruz ve savaşa devam ediyoruz." ifadelerini kullanarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi, güneyi, orta kesimlerindeki tüm bölgelere hava saldırılarını sürdüreceğini ifade etti.

Katil İsrail yeni bir işgale hazırlanıyor! Kanlı planı Netanyahu itiraf etti: İşte hedefteki ülke

"İsrail ordusunun Hamas'tan 8 bin silahlı kişiyi öldürdüğünü" öne süren Netanyahu, İsrail hükümetinin, Hamas'la esir takası konusunda ise ilerleme ihtimali gördüğünü dile getirdi.

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