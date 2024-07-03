Giriş Tarihi: 03.07.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
06:49
Katil İsrail'den Gazze'de 250 bin kişiye ölüm fermanı! Hastane boşaltıldı, yakıt ve yiyecek yok
İsrail 'güvenli bölge' ilan ettiği El-Mevasi'ye de sık sık saldırılar düzenliyor. BM'den "Han Yunus'tan 250 bin kişinin kaçmak zorunda kalacağını tahmin ediyoruz" açıklaması geldi. İsrail, daha önce yerle bir ettiği Han Yunus için yine tahliye emri verdi. "Yakıt ve yiyecek yok, artık gidecek yer de yok" diyenler kenti terk etmemek için direniyor.