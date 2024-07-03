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Haberler Galeri Katil İsrail'den Gazze'de 250 bin kişiye ölüm fermanı! Hastane boşaltıldı, yakıt ve yiyecek yok
Giriş Tarihi: 03.07.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 06:49

Katil İsrail'den Gazze'de 250 bin kişiye ölüm fermanı! Hastane boşaltıldı, yakıt ve yiyecek yok

İsrail 'güvenli bölge' ilan ettiği El-Mevasi'ye de sık sık saldırılar düzenliyor. BM'den "Han Yunus'tan 250 bin kişinin kaçmak zorunda kalacağını tahmin ediyoruz" açıklaması geldi. İsrail, daha önce yerle bir ettiği Han Yunus için yine tahliye emri verdi. "Yakıt ve yiyecek yok, artık gidecek yer de yok" diyenler kenti terk etmemek için direniyor.

Katil İsrail’den Gazze’de 250 bin kişiye ölüm fermanı! Hastane boşaltıldı, yakıt ve yiyecek yok

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 37 bin 925'e yükseldi.

Katil İsrail’den Gazze’de 250 bin kişiye ölüm fermanı! Hastane boşaltıldı, yakıt ve yiyecek yok

İsrail ordusunun Gazze'de bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü. İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin büyük bir bölümü için tahliye emri verdi.

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Katil İsrail’den Gazze’de 250 bin kişiye ölüm fermanı! Hastane boşaltıldı, yakıt ve yiyecek yok

İsrail, Gazze Şeridi'nin ikinci büyük şehri olan ve 400 binden fazla kişinin yaşadığı Han Yunus'u bu yılın başlarında işgal etmişti. Buradaki Filistinliler, Refah'a sığınmıştı.

Katil İsrail’den Gazze’de 250 bin kişiye ölüm fermanı! Hastane boşaltıldı, yakıt ve yiyecek yok

Mayıs ayının başında ise İsrail, Refah'a saldırmaya başlayınca Han Yunus sakinleri yerle bir olan evlerine dönmek zorunda kalmıştı. Han Yunus sakinleri İsrail'in açıkladığı son ölüm fermanı ile yine bilinmezliğe doğru yollara döküldü.

Katil İsrail’den Gazze’de 250 bin kişiye ölüm fermanı! Hastane boşaltıldı, yakıt ve yiyecek yok

İsrail, Han Yunus'taki halka, sağlıksız çadır kamplarıyla dolu olan kıyı bölgesi El-Mevasi'ye taşınmalarını belirtti.

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