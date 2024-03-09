Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
13:38
Katil İsrail’den iğrenç provokasyon! Açlığa mahkum ettikleri Gazze halkına havadan ‘ziyafet’ fotoğrafı attılar!
Karadan, havadan ve denizden Gazze'yi kuşatma altında tutan ve bombardımanına devam eden İsrail, insani yardımların ulaştırılması için gerekli ateşkesi kabul etmiyor. Gıda yardımı sırasında bekleyen sivilleri ateş açarak katleden, Gazze'ye sıkışan milyonlarca sivili açlığa mahkum eden İsrail, bir iğrençliğe daha imza attı.