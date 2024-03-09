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Haberler Galeri Katil İsrail’den iğrenç provokasyon! Açlığa mahkum ettikleri Gazze halkına havadan ‘ziyafet’ fotoğrafı attılar!
Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:38

Katil İsrail’den iğrenç provokasyon! Açlığa mahkum ettikleri Gazze halkına havadan ‘ziyafet’ fotoğrafı attılar!

Karadan, havadan ve denizden Gazze'yi kuşatma altında tutan ve bombardımanına devam eden İsrail, insani yardımların ulaştırılması için gerekli ateşkesi kabul etmiyor. Gıda yardımı sırasında bekleyen sivilleri ateş açarak katleden, Gazze'ye sıkışan milyonlarca sivili açlığa mahkum eden İsrail, bir iğrençliğe daha imza attı.

AA
DHA
Katil İsrail’den iğrenç provokasyon! Açlığa mahkum ettikleri Gazze halkına havadan ‘ziyafet’ fotoğrafı attılar!

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle can kayıpları artarken Deyr El Balah kentinde yüzlerce kişi dağıtılan yardımlarla yaşamlarını idare etmeye çalışıyor. Özellikle Filistinli çocuklar Deyr El Balah'taki gıda dağıtım noktalarında saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Katil İsrail’den iğrenç provokasyon! Açlığa mahkum ettikleri Gazze halkına havadan ‘ziyafet’ fotoğrafı attılar!

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Dünyanın eleştirilerine rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına ara vermeyen İsrail'in kasıtlı olarak aç bıraktığı ve susuz bıraktığı Gazze'de halk ise ABD, Ürdün, Belçika ve bazı ülkelerin havadan bıraktığı insani yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

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Katil İsrail’den iğrenç provokasyon! Açlığa mahkum ettikleri Gazze halkına havadan ‘ziyafet’ fotoğrafı attılar!

İnsani yardımların da yetersiz kaldığı Gazze'nin Deyr El Balah kentinde yüzlerce kişi dağıtılan yardımlarla yaşamlarını idare etmeye çalışıyor. Özellikle Filistinli çocuklar Deyr El Balah'taki gıda dağıtım noktalarında saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Ellerindeki boş kapları doldurmaya çalışan çocuklar ailelerine yemek götürmeye çalışıyor.

Katil İsrail’den iğrenç provokasyon! Açlığa mahkum ettikleri Gazze halkına havadan ‘ziyafet’ fotoğrafı attılar!

Öte yandan, Gazze Şeridi'nde gıda ve su yetersizliği nedeniyle can kayıpları da artmaya devam ediyor. İsrail'in abluka altına aldığı ve yardım girişine büyük ölçüde izin vermediği Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'nde açık ve susuzluktan 3 çocuk da hayatını kaybetti. El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde de çok sayıda çocuk yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle bağışıklık sistemi hastalıklarıyla mücadele ediyor.

Katil İsrail’den iğrenç provokasyon! Açlığa mahkum ettikleri Gazze halkına havadan ‘ziyafet’ fotoğrafı attılar!

HAVADAN ZİYAFET FOTOĞRAFI ATTILAR

Gazze'yi 5 aydır bombardımana tutan, kara, hava ve denizden kuşatan İsrail, insanlık felaketi ve açlıkla mücadele eden Filistinlilere havadan fotoşoplu provokatif bülten attı.

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