Giriş Tarihi: 08.01.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
16:32
Katil İsrail’den sivillere yeni işkence! Esir aldıkları sivilleri soyup ağlatarak yalvarttılar!
İsrail, Gazze'de insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiriyor. Gazze'yi işgal etmek için Hamas bahanesiyle bölgeye giren, 23 bini aşkın sivili katleden İsrail esir aldıkları sivillere işkence etmekten de geri kalmıyor. Aralarında çocukların da olduğu sivilleri toplayıp soyan, mezar kazdırıp stadyumlarda teşhir eden İsrail askerleri, işkencelerine yenisini ekledi.