Katil İsrail’den sivillere yeni işkence! Esir aldıkları sivilleri soyup ağlatarak yalvarttılar!

Yerel medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu Filistinlileri alıkoyan ve yarı çıplak şekilde soyarak stadyumda teşhir eden İsrail güçlerine ait tankların namlularının da Filistinlilere doğru çevrili olduğu görülmüştü.