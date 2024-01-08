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Haberler Galeri Katil İsrail’den sivillere yeni işkence! Esir aldıkları sivilleri soyup ağlatarak yalvarttılar!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 16:32

Katil İsrail’den sivillere yeni işkence! Esir aldıkları sivilleri soyup ağlatarak yalvarttılar!

İsrail, Gazze'de insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiriyor. Gazze'yi işgal etmek için Hamas bahanesiyle bölgeye giren, 23 bini aşkın sivili katleden İsrail esir aldıkları sivillere işkence etmekten de geri kalmıyor. Aralarında çocukların da olduğu sivilleri toplayıp soyan, mezar kazdırıp stadyumlarda teşhir eden İsrail askerleri, işkencelerine yenisini ekledi.

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Katil İsrail’den sivillere yeni işkence! Esir aldıkları sivilleri soyup ağlatarak yalvarttılar!

Filistinli sivillere zevk için işkence yapan soykırımcı İsrail ordusunun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gazze katliamını başlattıkları 7 Ekim'den bu yana Filistinli sivilleri yarı çıplak bir şekilde alıkoyduğu bilinen İsrail askerleri, sivillere ettikleri işkencelerle gündeme gelmişti.

Katil İsrail’den sivillere yeni işkence! Esir aldıkları sivilleri soyup ağlatarak yalvarttılar!

KATİLLER ORDUSU İŞKENCEDEN ZEVK ALIYOR

İsrail ordusunun, silahsız sivilleri sığındıkları evlerden zorla çıkarıp soyduğu ve terörist olmakla suçladığı ortaya çıkmıştı. Serbest kalan bir Filistinli, İsrail güçlerinin kendilerine canlı bomba olarak işkence edildiğini açıklamıştı.

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Katil İsrail’den sivillere yeni işkence! Esir aldıkları sivilleri soyup ağlatarak yalvarttılar!

İsrail ordusu, iç çamaşırlarına kadar soyulmuş, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde diz üstü çöktürülen Filistinli sivillere ait görüntüleri, günler boyu çeşitli kanallarda servis etmişti.

Katil İsrail’den sivillere yeni işkence! Esir aldıkları sivilleri soyup ağlatarak yalvarttılar!

Yerel medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu Filistinlileri alıkoyan ve yarı çıplak şekilde soyarak stadyumda teşhir eden İsrail güçlerine ait tankların namlularının da Filistinlilere doğru çevrili olduğu görülmüştü.

Katil İsrail’den sivillere yeni işkence! Esir aldıkları sivilleri soyup ağlatarak yalvarttılar!

ZORLA İTİRAF ETTİRDİLER

Bu işkence yöntemini keyif alarak uygulayan İsrail askerlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İsrail askerleri, Gazze'de esir aldığı ve aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Filistinli sivilleri yarı çıplak soyarak Hamas aleyhinde slogan atmaya zorladı.

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