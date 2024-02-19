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Haberler Galeri Katil İsrail’in öldürdüğü 6 yaşındaki Gazzeli Hind’in yeni ses kaydı yayınlandı: Lütfen benimle kal, Telefonu kapatma
Giriş Tarihi: 19.02.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 14:13

Katil İsrail’in öldürdüğü 6 yaşındaki Gazzeli Hind’in yeni ses kaydı yayınlandı: Lütfen benimle kal, Telefonu kapatma

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde "soykırım" suçu işleyen katil İsrail ordusunun öldürdüğü 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınlandı. İsrail güçlerinin kuşatması nedeniyle yaralı şekilde araçta mahsur kalan Hind, Kızılay görevlesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, korku odlu bir ifadeyle "Onlar (akrabalarım) öldü. Tank yanımda. Hareket ediyor. Arabanın önünden hareket ediyor. Bana çok çok yakın. Lütfen benimle kal." ifadelerini kullandı.

AA
Katil İsrail’in öldürdüğü 6 yaşındaki Gazzeli Hind’in yeni ses kaydı yayınlandı: Lütfen benimle kal, Telefonu kapatma

Gazze Şeridi'nde yaşlı, çocuk ayırt etmeksizin binlerce masum sivili katleden; bölgeye giden yardımlara engel olarak "insanlık suçu" işleyen katil İsrail ordusunun öldürdüğü 6 yaşındaki Gazzeli Hind Receb'in yeni ses kayıtları ortaya çıktı.

Katil İsrail’in öldürdüğü 6 yaşındaki Gazzeli Hind’in yeni ses kaydı yayınlandı: Lütfen benimle kal, Telefonu kapatma

Filistin Kızılayı, İsrail'in hedef aldığı aracın içinde akrabalarının cansız bedenleri arasında İsrail güçlerinden saklanan ve kendisini kurtarmaları için ekiplere saatlerce yalvaran kız çocuğunun "yürek burkan" son konuşmalarından bir kesit daha yayınladı.

İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı | Video

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Katil İsrail’in öldürdüğü 6 yaşındaki Gazzeli Hind’in yeni ses kaydı yayınlandı: Lütfen benimle kal, Telefonu kapatma

"LÜTFEN BENİMLE KAL, TELEFONU KAPATMA"

İsrail tanklarının etrafını sardığı küçük kız, üç saatten fazla süre Kızılay görevlisiyle telefonda konuştu. Hind'in yayımlanan son ses kaydında korku dolu bir ifadeyle, "Onlar (akrabalarım) öldü. Tank yanımda. Hareket ediyor. Arabanın önünden hareket ediyor. Bana çok çok yakın. Lütfen benimle kal. Telefonu kapatma. Birisi yanıma gelip beni aldığında telefonu kapatırsın olur mu?" şeklinde yalvardığı duyuluyor.

Katil İsrail’in öldürdüğü 6 yaşındaki Gazzeli Hind’in yeni ses kaydı yayınlandı: Lütfen benimle kal, Telefonu kapatma

"TELEFON HEP AÇIK KALACAK"

Ağlamaklı bir ses tonuyla "Lütfen gel beni al. Telefonu kapatma." diyen Hind'i Kızılay görevlisi, "Ömrüm! Vallahi buradayım. Bir yere gitmeyeceğim, seninle konuşacağım. Telefonu hiç kapatmayacağım. Kızılay ekiplerinden birisi gelip seni aldığından emin olana kadar kapatmayacağım. Hatta Allah korusun bir asker bile gelse kapatmayacağım. Telefon hep açık kalacak." diyerek teselli etmeye çalışıyor.

Katil İsrail’in öldürdüğü 6 yaşındaki Gazzeli Hind’in yeni ses kaydı yayınlandı: Lütfen benimle kal, Telefonu kapatma

"VALLAHİ ELİMDE OLSA GELİP SENİ ARARDIM"

Ağlayarak "Saat kaç? Neredeyse gece yarısı oldu. Çok korkuyorum. Ne olur gel beni al." diyen Hind'e Kızılay görevlisinin, "Canım benim. Vallahi elimde olsa gelip seni alırdım. Hadi 'Allah' diyelim." dediği duyuluyor.

Filistin Kızılayı, 15 Şubat'ta Kızılay görevlisinin, İsrail'in vurduğu araçta mahsur kalan Hind'in korkusunu dindirmek amacıyla onunla birlikte Kur'an okuduğu ses kaydını yayınlamıştı.

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