Katil İsrail’in öldürdüğü 6 yaşındaki Gazzeli Hind’in yeni ses kaydı yayınlandı: Lütfen benimle kal, Telefonu kapatma

"LÜTFEN BENİMLE KAL, TELEFONU KAPATMA"

İsrail tanklarının etrafını sardığı küçük kız, üç saatten fazla süre Kızılay görevlisiyle telefonda konuştu. Hind'in yayımlanan son ses kaydında korku dolu bir ifadeyle, "Onlar (akrabalarım) öldü. Tank yanımda. Hareket ediyor. Arabanın önünden hareket ediyor. Bana çok çok yakın. Lütfen benimle kal. Telefonu kapatma. Birisi yanıma gelip beni aldığında telefonu kapatırsın olur mu?" şeklinde yalvardığı duyuluyor.