Giriş Tarihi: 19.02.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
14:13
Katil İsrail’in öldürdüğü 6 yaşındaki Gazzeli Hind’in yeni ses kaydı yayınlandı: Lütfen benimle kal, Telefonu kapatma
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde "soykırım" suçu işleyen katil İsrail ordusunun öldürdüğü 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınlandı. İsrail güçlerinin kuşatması nedeniyle yaralı şekilde araçta mahsur kalan Hind, Kızılay görevlesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, korku odlu bir ifadeyle "Onlar (akrabalarım) öldü. Tank yanımda. Hareket ediyor. Arabanın önünden hareket ediyor. Bana çok çok yakın. Lütfen benimle kal." ifadelerini kullandı.