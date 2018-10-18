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için 150 kişi yola çıktı

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 22:09 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 22:14
Katil kaplan için 150 kişi yola çıktı

'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde 13 kişiyi öldüren bir dişi kaplanın yakalanması için 150 avcıdan oluşan özel bir ekip kuruldu.

Katil kaplan için 150 kişi yola çıktı

Daily Star gazetesindeki habere göre, kaplanı ölü ya da diri yakalamak için 10 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında, bölge yönetimi 150 profesyonel avcının yer aldığı özel bir ekibi görevlendirdi.

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Katil kaplan için 150 kişi yola çıktı

Son iki yılda 13 kişiyi öldürdüğü belirtilen kaplan için "Görüldüğü yerde vurulabilir" kararı da çıkmıştı.

Katil kaplan için 150 kişi yola çıktı

Hayvan hakları savunucularının kararın kaldırılması için yaptıkları tüm itirazlar, Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

Katil kaplan için 150 kişi yola çıktı

Kararın ardından ülkenin en ünlü avcılarından Nawab Shafath Ali Khan, Maharaştra ormanlarında dişi kaplanı aramaya koyulmuş ancak sonuç alamamıştı.

Katil kaplan için 150 kişi yola çıktı

Dünyadaki kaplan nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 'da 2014 verilerine göre, 2 bin 226 kaplan yaşıyor.

Katil kaplan için 150 kişi yola çıktı

Yerleşim alanlarının ormanlık bölgelere doğru genişlemesi nedeniyle koruma iç güdüsüyle davranan hayvanların insanlara saldırdıkları belirtiliyor.

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