Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!

Haberler, Netanyahu'nun Çarşamba günü olası bir rehine anlaşmasına ilişkin takip görüşmeleri için bir heyet göndermeyi reddetmesinin ardından geldi. Netanyahu'nun ofisi, İsrail'in "Hamas'ın hayali taleplerine boyun eğmeyeceğini ve yalnızca Hamas'ın tutumundaki bir değişikliğin müzakerelerde ilerlemeye olanak sağlayacağını" söyledi. KAN, Savaş Kabinesi'ndeki gerilimin son günlerde en yüksek seviyeye ulaştığını da ekledi.