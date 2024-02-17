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Giriş Tarihi: 17.02.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 12:40

Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!

İsrail'in Gazze katliamı sürerken soykırımı durdurmak için uluslararası çaba da devam ediyor. İsrail hükümetine karşı yükselen seslerin yanı sıra ateşkes görüşmeleri için birçok ülke de devreye girdi. Ne var ki Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki hükümet katliamda geri adım atmadı. Kabine içinde yaşanan ayrılıklar ve gerilim artarken Netanyahu'ya karşı sesler de giderek yükseldi.

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Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!

İsrail basını, savaş kabinesi içinde yaşanan büyük gerilimi sayfalarına taşıdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre İsrailli bakanlar, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı harekete geçti.

Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!

Yerel basında çıkan haberlere göre, İsrail Savaş Kabinesi'ndeki iki bakan, Netanyahu'yu kendilerini Gazze'deki İsrailli rehinelerle ilgili kararların dışında tutmakla suçlayarak kabineyi dağıtmakla tehdit etti.

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Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!

Kamu yayıncısı KAN, muhalefetteki Ulusal Birlik partisinden Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'un Perşembe günü yapılan toplantıda Netanyahu'yu Savaş Kabinesi'ni feshetmesi yönünde tehdit ettiğini bildirdi.

Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!

Gantz ve Eisenkot, Netanyahu'nun Hamas'la olası bir mahkum takası anlaşmasına ilişkin toplantılara katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir heyet göndermeme kararından duydukları üzüntüyü dile getirdi. KAN'ın haberine göre, aynı zamanda Savaş Kabinesi'nde yer alan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Netanyahu'nun Kahire'ye heyet göndermeme kararına itiraz etti.

Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!

Haberler, Netanyahu'nun Çarşamba günü olası bir rehine anlaşmasına ilişkin takip görüşmeleri için bir heyet göndermeyi reddetmesinin ardından geldi. Netanyahu'nun ofisi, İsrail'in "Hamas'ın hayali taleplerine boyun eğmeyeceğini ve yalnızca Hamas'ın tutumundaki bir değişikliğin müzakerelerde ilerlemeye olanak sağlayacağını" söyledi. KAN, Savaş Kabinesi'ndeki gerilimin son günlerde en yüksek seviyeye ulaştığını da ekledi.

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