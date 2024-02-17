Giriş Tarihi: 17.02.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
12:40
Katiller kabinesinde kaos! İsrail’de çözülme başladı: Netanyahu’ya büyük tehdit!
İsrail'in Gazze katliamı sürerken soykırımı durdurmak için uluslararası çaba da devam ediyor. İsrail hükümetine karşı yükselen seslerin yanı sıra ateşkes görüşmeleri için birçok ülke de devreye girdi. Ne var ki Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki hükümet katliamda geri adım atmadı. Kabine içinde yaşanan ayrılıklar ve gerilim artarken Netanyahu'ya karşı sesler de giderek yükseldi.