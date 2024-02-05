Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
16:34
Katillerin İslam nefreti kamerada! İsrail basını skandal videoyu paylaştı: Camiyi havaya uçurdular!
Katliamda sınır tanımayan İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ı bahane ederek başlattığı Gazze işgalinde birbiri ardına insanlık suçu işliyor. Gazze işgaline başlamak için Hamas bahanesini kullanan İsrail ordusu, artık insanlık dışı eylemlerine kılıf bulmaya bile gerek duymuyor. İsrail basınında yer alan yeni görüntüler, İsrail ordusunun İslam nefretini bir kez daha gözler önüne serdi.