Katillerin İslam nefreti kamerada! İsrail basını skandal videoyu paylaştı: Camiyi havaya uçurdular!

İsrail, Gazze'de başlattığı işgalde insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birine de imza attı. 7 Ekim'de Hamas'ı bahane ederek Gazze'ye giren, o günden bu yana çoğunluğu kadın, çocuk ve bebek olmak üzere 27 bini aşkın Filistinli sivili öldüren İsrail ordusu katliama ara vermiyor.