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Haberler Galeri Katillerin İslam nefreti kamerada! İsrail basını skandal videoyu paylaştı: Camiyi havaya uçurdular!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 16:34

Katillerin İslam nefreti kamerada! İsrail basını skandal videoyu paylaştı: Camiyi havaya uçurdular!

Katliamda sınır tanımayan İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ı bahane ederek başlattığı Gazze işgalinde birbiri ardına insanlık suçu işliyor. Gazze işgaline başlamak için Hamas bahanesini kullanan İsrail ordusu, artık insanlık dışı eylemlerine kılıf bulmaya bile gerek duymuyor. İsrail basınında yer alan yeni görüntüler, İsrail ordusunun İslam nefretini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Katillerin İslam nefreti kamerada! İsrail basını skandal videoyu paylaştı: Camiyi havaya uçurdular!

İsrail, Gazze'de başlattığı işgalde insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birine de imza attı. 7 Ekim'de Hamas'ı bahane ederek Gazze'ye giren, o günden bu yana çoğunluğu kadın, çocuk ve bebek olmak üzere 27 bini aşkın Filistinli sivili öldüren İsrail ordusu katliama ara vermiyor.

Katillerin İslam nefreti kamerada! İsrail basını skandal videoyu paylaştı: Camiyi havaya uçurdular!

Altında "terör" yerleşimleri olduğunu iddia ederek Gazze Şeridi'ndeki her bir hastaneyi, okulu, binayı vuran İsrail güçleri bu bahaneyle Gazze'de taş üstünde taş bırakmıyor. Filistin halkını öldürüp vatanlarından sürerek Gazze'yi tamamen boşaltmaya çalışan İsrail, artık bahaneye dahi ihtiyaç duymuyor.

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Katillerin İslam nefreti kamerada! İsrail basını skandal videoyu paylaştı: Camiyi havaya uçurdular!

İSLAM NEFRETİ KAMERALARDA

Soykırım eylemlerine sözde "güvenlik" kılıfı uyduran Siyonist rejim, hedefinde İslam düşmanlığı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Katillerin İslam nefreti kamerada! İsrail basını skandal videoyu paylaştı: Camiyi havaya uçurdular!

Times of Israel gazetesi, sosyal medyada paylaşılan bir videoyu manşete taşıdı. Gazze'de çekilen videoda, bir İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) komutanının İbranice "Şema Yisrael! (Duy İsrail)" duasını okuyarak arkasında bulunan binaları patlattığı anlar yer alıyor. Videonun açıklama kısmında, arkada patlatılan binalardan birinin de cami olduğunun altı çiziliyor.

Katillerin İslam nefreti kamerada! İsrail basını skandal videoyu paylaştı: Camiyi havaya uçurdular!

"CAMİYİ DUALARLA YIKACAĞIZ"

Times of Israel, söz konusu haberinde IDF komutanının, "Komutanınız konuşuyor. Artık camide Şema Yisrael duasını okuyabiliyoruz ve şimdi de aynı duayı okuyarak bu camiyi yıkacağız" dediğini ifade ediyor.

Skandal paylaşım: IDF komutanı camiiyi havaya uçurdu! | Video

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