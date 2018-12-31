Kazadan 5 yıl sonra ilk kez...

Michael Schumacher 5 yıl önce Fransa Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirmişti. Efsane F-1 pilotun ailesi kazanın ardından Schumacher'in sağlık durumunu basınla paylaşmayı tercih etmedi. Efsane F-1 pilotun ailesi kazanın ardından Schumacher'in sağlık durumunu basınla paylaşmayı tercih etmedi. Yıllar sonra Schumacher'in kayak yaparken geçirdiği kaza anı ve olay yerine dair ilk açıklama birinci isimden geldi. Kaza yapan Schumacher'i kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarına katılan Stephane Bozon neler yaşandığını anlattı. Stephane Bozon, Schumacher'in kaza yaptığı noktanın ulaşması oldukça zorlu bir bölge olduğunu söyledi. Schumacher'in başını çarptığı kayayı fark eden Bozon, efsane pilotun güvenli bölgenin dışındaki bir alanda kaydığını belirtti.