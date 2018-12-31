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5 yıl sonra ilk kez...

Giriş Tarihi: 31.12.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 10:04
Kazadan 5 yıl sonra ilk kez...

Michael Schumacher 5 yıl önce Fransa Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirmişti.

Kazadan 5 yıl sonra ilk kez...

Efsane F-1 pilotun ailesi kazanın ardından Schumacher'in sağlık durumunu basınla paylaşmayı tercih etmedi.

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Kazadan 5 yıl sonra ilk kez...

Efsane F-1 pilotun ailesi kazanın ardından Schumacher'in sağlık durumunu basınla paylaşmayı tercih etmedi.

Kazadan 5 yıl sonra ilk kez...

Yıllar sonra Schumacher'in kayak yaparken geçirdiği kaza anı ve olay yerine dair ilk açıklama birinci isimden geldi.

Kazadan 5 yıl sonra ilk kez...

Kaza yapan Schumacher'i kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarına katılan Stephane Bozon neler yaşandığını anlattı.

Kazadan 5 yıl sonra ilk kez...

Stephane Bozon, Schumacher'in kaza yaptığı noktanın ulaşması oldukça zorlu bir bölge olduğunu söyledi.

Kazadan 5 yıl sonra ilk kez...

Schumacher'in başını çarptığı kayayı fark eden Bozon, efsane pilotun güvenli bölgenin dışındaki bir alanda kaydığını belirtti.

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