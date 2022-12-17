Kedi ısırığı hayatına mal oldu! Elleri şişti, 15 ameliyat geçirdi: Sebebi şaşkına çevirdi...

Geçirdiği tüm ameliyatlara rağmen kedinin ısırdığı parmağını bir daha kullanamadı. Doktorların son çare olarak parmağı kesmeye karar verdiler. Ancak bu da çözüm olmadı. Bu dönemde annesi oğlunun Zatürree, gut ve şeker hastalığı olduğunu söyledi. Bu olaydan yaklaşık 4 ay sonra ise hayatını kaybeden talihsiz adamın kan damarından ısırıldığı ve bakterinin buradan yayıldığını belirtildi.