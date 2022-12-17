Giriş Tarihi: 17.12.2022 15:11
Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
15:15
Kedi ısırığı hayatına mal oldu! Elleri şişti, 15 ameliyat geçirdi: Sebebi şaşkına çevirdi...
Danimarka'da Henrik Kriegbaum Plettner isimli bir adamın hayatı kedi yavrularından birinin işaret parmağını ısırmasıyla karardı... Bir saat içinde eli şişerek iki katına çıktı. Paniğe kapılarak hastanenin yolunu tutan adam peş peşe 15 ameliyat geçirdi, parmağı kesildi ancak çözüm bulamadı. Kısa bir süre sonra da hayatını kaybeden adamın ailesi çağrıda bulundu...