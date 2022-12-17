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Giriş Tarihi: 17.12.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 15:15

Kedi ısırığı hayatına mal oldu! Elleri şişti, 15 ameliyat geçirdi: Sebebi şaşkına çevirdi...

Danimarka'da Henrik Kriegbaum Plettner isimli bir adamın hayatı kedi yavrularından birinin işaret parmağını ısırmasıyla karardı... Bir saat içinde eli şişerek iki katına çıktı. Paniğe kapılarak hastanenin yolunu tutan adam peş peşe 15 ameliyat geçirdi, parmağı kesildi ancak çözüm bulamadı. Kısa bir süre sonra da hayatını kaybeden adamın ailesi çağrıda bulundu...

Kedi ısırığı hayatına mal oldu! Elleri şişti, 15 ameliyat geçirdi: Sebebi şaşkına çevirdi...

Henrik Kriegbaum Plettner isimli Danimarkalı bir adam kedi ısırığı nedeniyle hayatını kaybetti. Barınaktan yavruları ile birlikte bir kedi sahiplenen 33 yaşındaki adamın elini yavrulardan biri ısırdı.

Kedi ısırığı hayatına mal oldu! Elleri şişti, 15 ameliyat geçirdi: Sebebi şaşkına çevirdi...

Henrik'in eli bu andan itibaren hızla şişmeye başladı. Yaşadıkları karşısında dehşete kapılan adamı doktoru arayıp yardım istedi anca ertesi güne kadar beklemesi istendi. Ertesi gün Danimarka'nın Kolding hastanesine kaldırılan adam tam 15 ameliyat geçirdi.

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Kedi ısırığı hayatına mal oldu! Elleri şişti, 15 ameliyat geçirdi: Sebebi şaşkına çevirdi...

Geçirdiği tüm ameliyatlara rağmen kedinin ısırdığı parmağını bir daha kullanamadı. Doktorların son çare olarak parmağı kesmeye karar verdiler. Ancak bu da çözüm olmadı. Bu dönemde annesi oğlunun Zatürree, gut ve şeker hastalığı olduğunu söyledi. Bu olaydan yaklaşık 4 ay sonra ise hayatını kaybeden talihsiz adamın kan damarından ısırıldığı ve bakterinin buradan yayıldığını belirtildi.

Kedi ısırığı hayatına mal oldu! Elleri şişti, 15 ameliyat geçirdi: Sebebi şaşkına çevirdi...

Henrik'in eşi ise "Durumun kötü olduğunu biliyorduk ancak başımıza bunların geleceği hakkında bir fikrimiz yoktu" ifadelerini kullandı. Ailesi ise bir ısırıktan sonra mutlaka doktara gidilmesi gerektiği ve kimsenin işini şansa bırakmaması gerektiğini belirtti.

Kedi ısırığı hayatına mal oldu! Elleri şişti, 15 ameliyat geçirdi: Sebebi şaşkına çevirdi...

SEBEBİ ET YİYEN BAKTERİ

Evcil hayvanların ısırıklarının neden olduğu enfeksiyonların arkasında genellikle Pasteurella multocida ismi verilen patojenik bir bakteri bulunuyor. Bu bazı durumlarda 'nekrotizan fasiit' denilen ölümcül bir enfeksiyona yol açıyor. Nekrotizan fasiit yani diğer adıyla et yiyen bakteri hastalığı, cilt altı ve fasyayı tutan ve hızlı ilerleyen derin doku enfeksiyonudur. Cerrahi müdahale ivedilikle yapılmazsa ölümcül bir seyir gösterebiliyor. Nekrotizan Fasiit enfeksiyonu dünyada 33 binde bir insanda görülüyor.

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