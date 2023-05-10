The Economist'in başını çektiği Batı medyası, 14 Mayıs seçimleri için tarafını açıkça belli etmiş, seçimlere sistematik bir şekilde müdahale yarışına girmişti. Erdoğan nefreti pompalayan Batı medyasına konuşan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaraoğlu; İngiliz The Economist, Financial Times, The Guardian, The Wall Street Journal ve Deutsche Welle'ye demeç verdi. AİHM'in kararlarını yerine getireceğini sözleşmesinin ardından 'Öcalan kararlarını da uygulayacak mı?' sorularını akıllara getiren Kılıçdaroğlu Batı'ya ne söz verdi?