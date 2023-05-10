Tüm dünyanın yakın markajında olan 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı basınına verdiği röportajlar dikkatleri çekti. Daha önce Türkiye seçimlerine açık açık müdahale etmekten beis görmeyen The Economist'te bir yazı kaleme alan Kılıçdaroğlu, Batılı kaynaklara "NATO ve AB ile Daha Yakın Bağlar Sözü verdi" Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğini söyledi