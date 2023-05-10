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Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:12

Kılıçdaroğlu Batı'ya neyin sözü verdi? Batı medyasına peş peşe 'İtaat' mesajı: Avrupa’nın öngördüklerini uygulayacağız

The Economist'in başını çektiği Batı medyası, 14 Mayıs seçimleri için tarafını açıkça belli etmiş, seçimlere sistematik bir şekilde müdahale yarışına girmişti. Erdoğan nefreti pompalayan Batı medyasına konuşan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaraoğlu; İngiliz The Economist, Financial Times, The Guardian, The Wall Street Journal ve Deutsche Welle'ye demeç verdi. AİHM'in kararlarını yerine getireceğini sözleşmesinin ardından 'Öcalan kararlarını da uygulayacak mı?' sorularını akıllara getiren Kılıçdaroğlu Batı'ya ne söz verdi?

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Kılıçdaroğlu Batı’ya neyin sözü verdi? Batı medyasına peş peşe ’İtaat’ mesajı: Avrupa’nın öngördüklerini uygulayacağız

Tüm dünyanın yakın markajında olan 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı basınına verdiği röportajlar dikkatleri çekti. Daha önce Türkiye seçimlerine açık açık müdahale etmekten beis görmeyen The Economist'te bir yazı kaleme alan Kılıçdaroğlu, Batılı kaynaklara "NATO ve AB ile Daha Yakın Bağlar Sözü verdi" Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğini söyledi

Kılıçdaroğlu Batı’ya neyin sözü verdi? Batı medyasına peş peşe ’İtaat’ mesajı: Avrupa’nın öngördüklerini uygulayacağız

"Türkiye'nin En Büyük Seçim Rakibi NATO ve AB ile Daha Yakın Bağlar Sözü Verdi" başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan The Washington Post'un özel haberinde Kılıçdaroğlu'nun Batı'ya verdiği sözler yer aldı.

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Kılıçdaroğlu Batı’ya neyin sözü verdi? Batı medyasına peş peşe ’İtaat’ mesajı: Avrupa’nın öngördüklerini uygulayacağız

Kılıçdaroğlu için "Türkiye'nin en büyük muhalefet cumhurbaşkanı adayı" ifadelerini kullanan gazete, Kılıçdaroğlu'nun bir otel odasında dinlenirken seçimleri kazanması halinde "Türkiye'yi NATO ve Batı'ya yaklaştıracağını" söylediği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu Batı’ya neyin sözü verdi? Batı medyasına peş peşe ’İtaat’ mesajı: Avrupa’nın öngördüklerini uygulayacağız

Türkiye'nin demokratik dengelerine yeni bir soluk getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, NATO hedeflerini ve Avrupa Birliği'ne katılım istediği canlandırma sözü verdi.

Kılıçdaroğlu Batı’ya neyin sözü verdi? Batı medyasına peş peşe ’İtaat’ mesajı: Avrupa’nın öngördüklerini uygulayacağız

Kılıçdaroğlu Washington Post'a verdiği röportajda, gençlerden oy istediğini ve bunun "Batı medeniyeti için de çok önemli" olduğunu söyledi.

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