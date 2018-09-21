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Kim hediye etti

Giriş Tarihi: 21.09.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 10:03
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Kim hediye etti
Kim Jong Un hediye etti

Kuzey Kore lideri Kim Güney Kore liderine barış hediyesi olay yarattı.

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Kim hediye etti
Kim Jong Un hediye etti

Güney ve Kuzey Kore'nin 70 yıllık küslüğü sona erdirmesi son zamanlarda dünyanın en çok dikkat çeken konularından biri oldu.

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Kim hediye etti
Kim Jong Un hediye etti

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu yılki 3. zirvesinden iki ülke ilişkilerine, ortak projelere ve nükleer silahsızlanmaya ilişkin bir dizi karar çıktı.

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Kim hediye etti
Kim Jong Un hediye etti

Liderlerin ve eşlerinin samimi fotoğrafları dikkat çekerken, Kuzey Kore Lideri Kim , Güney Kore'nin başkenti Seul'e resmi ziyaret düzenleyeceği konusunda söz verdi.

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Kim hediye etti
Kim Jong Un hediye etti

Tarihi buluşmanın son gününde Kuzey Kore lideri Kim, barışma hediyesi olarak Güney Kore liderine verdiği hediyeyle zirveye damga vurdu.

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Kim hediye etti
Kim Jong Un hediye etti

Kim'in hediyesi çok değerli ve bir o kadar da ilginç.

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Kim hediye etti
Kim Jong Un hediye etti

Reuters'te yer alan bilgiye göre; Kim, Güney Kore liderine tam 2 ton Pine mantarı hediye etti.

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