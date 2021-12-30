Kim Jong Un tanınmaz halde: Dünya bu görüntüleri konuşuyor

HİÇ BU KADAR ZAYIF GÖRMEMİŞTİNİZ

Batı medyasının 'Kuzey Kore liderini hiç bu kadar zayıf görmemiştiniz' haberlerine bir yenisi eklendi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu yıl pandemi nedeniyle kıtlık ve açlık sorunları ve yasakları ile gündeme geliyordu. Ancak bu kez durum farklı....