Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında şoke eden gerçekler!

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un dünyanın gündeminden düşmüyor. Dünyayı savaşın eşiğine getiren Kuzey Kore kapalı toplum yapısı ile biliniyor. Ülkeyi ziyaret etmek neredeyse imkansız, Kuzey Kore'ye gitmeyi başaranlar da başlarına verilen görevliler eşliğinde gezebiliyorlar. İşte Kuzey Kore hakkında bilinmeyen gerçekler: Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un dünyanın gündeminden düşmüyor. İsviçre'de okuduğu dönemde Koreli yetkililerin kontrolünde olan Jong Un, İsviçre peyniri emmantel seviyor ve havyar ile şampanyadan vazgeçmiyor. Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Song Il'in ardından ülkenin lideri oğlu Kim Jong Il oldu. Aralık 2011'de Kim Jong II'nin ani ölümünden sonra sıra mevcut lider Kim Jong Un'a geldi. İsmi ilk olarak Eylül 2010'da duyuldu. Kısa süre içinde varis olarak anılmaya başlandı.. Dünya Kİm Jong Un'un en net halini babasının naaşını taşıyan arabanın yanında yürürken gördü. Babasının üçüncü eşinden dünya geldi. Doğum tarihi hâlâ bilinmiyor. Ancak genel kanıya göre 1984 doğumlu. Hatta doğum tarihinin 8 Ocak olduğu söyleniyor.. DISNEYLAND CEZASI Aslında Kim Jong II'nin yerine diğer iki erkek oğulları Kim Jong-chol ile Kim Jongnam'ın geçmesi bekleniyordu. Ancak Kim Jong nam, 2001'de sahte kimlik ile Japonya'daki Disneyland'a girerken yakalandı. Kim Jong-chol'un da erkeksi olmayan davranışlara sahip olmasıyla Kim Jong Un'un önü açıldı. İsmi duyulduktan sonra ağabeyleri gibi İsviçre'de okuduğu ortaya çıktı.. Bern kentindeki Liebefeld Okulu'nda sahte kimlikle eğitim almıştı. Batı kültüründen etkilenmemesi için okul dışındaki vakitlerini Kuzey Koreli yetkililerin gözü önünde geçirmişti. Ancak tüm çabalara rağmen onu tanıyan okul arkadaşlarına göre video oyunlarına, basketbola ve spor giyime çok meraklıydı..