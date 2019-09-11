Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında şoke eden gerçekler!

DISNEYLAND CEZASI

Aslında Kim Jong II'nin yerine diğer iki erkek oğulları Kim Jong-chol ile Kim Jongnam'ın geçmesi bekleniyordu. Ancak Kim Jong nam, 2001'de sahte kimlik ile Japonya'daki Disneyland'a girerken yakalandı. Kim Jong-chol'un da erkeksi olmayan davranışlara sahip olmasıyla Kim Jong Un'un önü açıldı. İsmi duyulduktan sonra ağabeyleri gibi İsviçre'de okuduğu ortaya çıktı..