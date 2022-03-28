Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:42
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
09:42
Kim Jong Un'dan dünyaya tehdit! Kimse tarafından durdurulamaz...
Geçtiğimiz günlerde şimdiye kadarki en büyük füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong Un dünyayı tehdit etti. Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin geliştirilemesinde katkıda bulunan yetkililerle bir araya gelen Kim Jong Un, yeni füzenin ABD'nin askeri hamlesini önleyebileceğini belirtti. Kuzey Kore lideri mücadeleye tamamen hazır olduklarını duyurdu.