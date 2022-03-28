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Haberler Galeri Kim Jong Un'dan dünyaya tehdit! Kimse tarafından durdurulamaz...
Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 09:42

Kim Jong Un'dan dünyaya tehdit! Kimse tarafından durdurulamaz...

Geçtiğimiz günlerde şimdiye kadarki en büyük füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong Un dünyayı tehdit etti. Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin geliştirilemesinde katkıda bulunan yetkililerle bir araya gelen Kim Jong Un, yeni füzenin ABD'nin askeri hamlesini önleyebileceğini belirtti. Kuzey Kore lideri mücadeleye tamamen hazır olduklarını duyurdu.

Kim Jong Un’dan dünyaya tehdit! Kimse tarafından durdurulamaz...

Rusya ukrayna savaşının birinci ayı geride kalırken Kuzey Kore'den çarpıcı bir çıkış geldi. Geçtiğimiz günlerde kılarararası balistik füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore dünyayı tehdit etti. Kim Jong Un, "caydırıcı vuruş yetenekleriyle, kimse tarafından durdurulamayacak ezici bir askeri güç" uyarısında bulundu. İşte detaylar...

Kim Jong Un’dan dünyaya tehdit! Kimse tarafından durdurulamaz...

CAYDIRICI SALDIRI YETENEKLERİ

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini" duyurdu.

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Kim Jong Un’dan dünyaya tehdit! Kimse tarafından durdurulamaz...

KİM JONG UN'DAN DÜNYAYA TEHDİT

Geçtiğimiz hafta Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füze deneyerek, bölgedeki güvenlik kaygılarını artıran Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'dan, gerilime neden olacak yeni açıklamalar geldi.

Kim Jong Un’dan dünyaya tehdit! Kimse tarafından durdurulamaz...

DEVAM EDECEĞİZ

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre, geçtiğimiz Perşembe günü fırlatılan füzenin geliştirme sürecinde katkısı bulunan yetkililer, bilim adamları, teknisyenler ve işçilerle bir araya gelen Kim, ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yetenekleri geliştirmeye devam edeceğini" ifade etti.

Kim Jong Un’dan dünyaya tehdit! Kimse tarafından durdurulamaz...

KİMSE TARAFINDAN DURDURULAMAYACAK...

Açıklamasında, "Ancak caydırıcı vuruş yetenekleriyle, kimse tarafından durdurulamayacak ezici bir askeri güçle donatıldığınızda bir savaşı önleyebilir, ülkenin güvenliğini garanti edebilir ve emperyalistlerin tüm tehditlerini ve şantajlarını bertaraf edebilirsiniz" diyen Kim'in, ayrıca yeni füzenin ABD'nin herhangi bir askeri hamlesini caydırmaya yardımcı olacağını da kaydettiği aktarıldı.

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