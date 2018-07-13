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Kim 'un eşi 'nun gizli yaşamı

Giriş Tarihi: 13.07.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 15:31
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Kim 'un eşi 'nun gizli yaşamı
Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizli yaşamı

İlk kez 2012'de Kuzey Kore lideri Kim 'un eşi olarak medyada yer edinen hakkında medyada çok az bilgi bulunuyor. Davetlere çok fazla katılmayan Ri Sol Ju gözden uzak yaşantısıyla biliniyor. İşte Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizemli hayatı...

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Kim 'un eşi 'nun gizli yaşamı
Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizli yaşamı

2012'de Kuzey Kore lideri Kim 'un eşi olarak medyada yer almaya başlayan hakkında çok az bilgi yer alıyor.

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Kim 'un eşi 'nun gizli yaşamı
Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizli yaşamı

Güney Kore istihbarat raporlarına göre, şu anda 28 yaşında ve üç çocuk annesi olarak biliniyor.

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Kim 'un eşi 'nun gizli yaşamı
Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizli yaşamı

en son Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn'in tarihi buluşmasında görülmüştü.

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Kim 'un eşi 'nun gizli yaşamı
Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizli yaşamı

Genç kadının yer aldığı sayılı davet arasında Pyongyang Eğlence Parkı'nın açılışı bulunuyor.

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Kim 'un eşi 'nun gizli yaşamı
Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizli yaşamı

Kim ve Ri'nin tam olarak ne zaman evlendikleri ise bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre Kim ve 'nun nikahları 2009 yılında gerçekleşti.

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Kim 'un eşi 'nun gizli yaşamı
Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizli yaşamı

Diğer kaynaklarda ise çiftin 2010 yılında bir klasik müzik konserinde tanıştıkları belirtiliyor.

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