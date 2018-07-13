Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizli yaşamı

İlk kez 2012'de Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi olarak medyada yer edinen Ri Sol Ju hakkında medyada çok az bilgi bulunuyor. Davetlere çok fazla katılmayan Ri Sol Ju gözden uzak yaşantısıyla biliniyor. İşte Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizemli hayatı... 2012'de Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi olarak medyada yer almaya başlayan Ri Sol Juhakkında çok az bilgi yer alıyor. Güney Kore istihbarat raporlarına göre, Ri Sol Ju şu anda 28 yaşında ve üç çocuk annesi olarak biliniyor. Ri Sol Ju en son Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn'in tarihi buluşmasında görülmüştü. Genç kadının yer aldığı sayılı davet arasında Pyongyang Eğlence Parkı'nın açılışı bulunuyor. Kim ve Ri'nin tam olarak ne zaman evlendikleri ise bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre Kim Jong Un ve Ri Sol Ju'nun nikahları 2009 yılında gerçekleşti. Diğer kaynaklarda ise çiftin 2010 yılında bir klasik müzik konserinde tanıştıkları belirtiliyor.