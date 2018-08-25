Kimse gerçek olduğuna inanamadı! Dünya onu konuşuyor

Günümüzde sıklıkla kullanılan Instagram, her geçen gün yeni bir fenomen yaratıyor. Dünyanın farklı farklı bölgelerinden insanlar çeşitli yetenekleri, enteresan paylaşımlarıyla dikkat çekip hızla takipçi kazanarak ünlü oluyor. Aralarında biri var ki inanılmaz... Sudanlı model Nyakim Gatwech, simsiyah ten rengiyle Instagram'ın yeni fenomenlerinden biri oldu. Bugün, beğenilen bir model olmasının arkasında acı bir hikaye yatıyor. Çocukluğu, Afrika'da bir mülteci kampında geçti. Annesi, Sudan'da devam eden savaştan dolayı o doğmadan önce ülkeyi terk etmişti. Ablası öldü, erkek kardeşi bir bıçaklı saldırıda yaralandı.