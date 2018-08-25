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Kimse gerçek olduğuna inanamadı! onu konuşuyor

Giriş Tarihi: 25.08.2018 14:03 Güncelleme Tarihi: 25.08.2018 14:13
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Kimse gerçek olduğuna inanamadı! onu konuşuyor
Kimse gerçek olduğuna inanamadı! Dünya onu konuşuyor

Günümüzde sıklıkla kullanılan Instagram, her geçen gün yeni bir fenomen yaratıyor.

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Kimse gerçek olduğuna inanamadı! onu konuşuyor
Kimse gerçek olduğuna inanamadı! Dünya onu konuşuyor

nın farklı farklı bölgelerinden insanlar çeşitli yetenekleri, enteresan paylaşımlarıyla dikkat çekip hızla takipçi kazanarak ünlü oluyor. Aralarında biri var ki inanılmaz...

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Kimse gerçek olduğuna inanamadı! onu konuşuyor
Kimse gerçek olduğuna inanamadı! Dünya onu konuşuyor

Sudanlı model Nyakim Gatwech, simsiyah ten rengiyle Instagram'ın yeni fenomenlerinden biri oldu.

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Kimse gerçek olduğuna inanamadı! onu konuşuyor
Kimse gerçek olduğuna inanamadı! Dünya onu konuşuyor

Bugün, beğenilen bir model olmasının arkasında acı bir hikaye yatıyor.

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Kimse gerçek olduğuna inanamadı! onu konuşuyor
Kimse gerçek olduğuna inanamadı! Dünya onu konuşuyor

Çocukluğu, Afrika'da bir mülteci kampında geçti.

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Kimse gerçek olduğuna inanamadı! onu konuşuyor
Kimse gerçek olduğuna inanamadı! Dünya onu konuşuyor

Annesi, Sudan'da devam eden savaştan dolayı o doğmadan önce ülkeyi terk etmişti.

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Kimse gerçek olduğuna inanamadı! onu konuşuyor
Kimse gerçek olduğuna inanamadı! Dünya onu konuşuyor

Ablası öldü, erkek kardeşi bir bıçaklı saldırıda yaralandı.

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