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'' alarmı! 'da etkili olmaya başladı

Yunanistan'da "Tropical Medicane" adı verilen fırtına etkisini göstermeye başladı. Yunanistan'ın "Zorbas" adını verdiği kasırganın pazar gününden itibaren Türkiye'nin Ege kıyılarına ulaşması bekleniyor. Meteoroloji Orta Akdeniz için tropik fırtına uyarısı yaptı.

Giriş Tarihi: 28.09.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 10:01
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'' alarmı! 'da etkili olmaya başladı
'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Yunaistan'da etkili olmaya başladı

Yunanistan'ı "" vurdu. Yunanistan!da etkili olan kasırganın pazar gününden itibaren Türkiye'nin Ege kıyılarını etkisi altına olması bekleniyor.

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'' alarmı! 'da etkili olmaya başladı
'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Yunaistan'da etkili olmaya başladı

Akdeniz üzerinden gelen ve İzmir başta olmak üzere Ege kıyılarını etkisi altına alacak "" için önlemler alınmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kasırga etkisi yaratacak tropikal fırtınayla ilgili uyardı.

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'' alarmı! 'da etkili olmaya başladı
'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Yunaistan'da etkili olmaya başladı

Tropikal fırtına Yunanistan'ın bazı şehirlerinde etkili olmaya başladı. "Zorbas" adı verilen fırtına nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Yanya şehrinde bulunan 400 yıllık Aslan Paşa Camisi'nin üst kısmı yıkıldı.

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'' alarmı! 'da etkili olmaya başladı
'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Yunaistan'da etkili olmaya başladı

Türkiye'yi "" endişesi sardı. Yunanistan'da etkili olmaya başlayan, "Zorbas" adı verilen kasırganın pazar günü Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'i etkisi altına alması bekleniyor.

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'' alarmı! 'da etkili olmaya başladı
'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Yunaistan'da etkili olmaya başladı

Meteoroloji'den de Orta Akdeniz için tropik fırtına uyarısı yaptı. Bu uyarı üzerine etkilenecek kentlerin belediyeleri teyakkuza geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı da tekne kaptanlarını uyardı.

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'' alarmı! 'da etkili olmaya başladı
'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Yunaistan'da etkili olmaya başladı

Türkiye'ye adım adım kasırga etkisi yaratacak tropikal bir fırtına geliyor. Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi üzerinde oluşan "Tropical Medicane" olarak adlandırılan kasırga yönünü değiştirmezse, 30 Eylül Pazar günü Ege kıyılarına ulaşacak.

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'' alarmı! 'da etkili olmaya başladı
'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Yunaistan'da etkili olmaya başladı

Tropikal fırtınanın en yıkıcı etkisini, Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir kıyıları hattında oluşturması bekleniyor.

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