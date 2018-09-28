'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Yunaistan'da etkili olmaya başladı

Akdeniz üzerinden gelen ve İzmir başta olmak üzere Ege kıyılarını etkisi altına alacak "Kırbaç Kasırgası" için önlemler alınmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kasırga etkisi yaratacak tropikal fırtınayla ilgili uyardı.