Kıyamet kahini açıkladı: Nükleer füzeyle ilk vurulacak şehir: Her türlü yok olacak

2008 ekonomik krizi tahmin ettiği için Kıyamet kahini ya da kriz kahini olarak bilinen ekonomist Prof. Dr. Nouriel Roubini'nin nükleer silah değerlendirmesi gündeme bomba gibi düştü. Savaş endişesi sürerken ABD'den flaş bir iddia geldi. Doktor Doom (Doktor Kıyamet) olarak da bilinen Nouriel Roubini, nükleer füzenin hedefi olacak ilk kenti açıkladı. Ona göre füzenin vuracak ilk yer New York şehri. Roubini, 'Önümüzdeki on iki ay içinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silahlar kullandığı ve ardından NATO'ya saldırdığı ve Rusya ile konvansiyonel bir savaş başlattığımız bir senaryo var.' sözlerine yer verdi. Böyle bir senaryoda nükleer füzelerin ABD topraklarındaki ilk hedefinin ülkenin finans başkenti New York olacağını belirten Roubini, 'New York'ta olmak güvenli değil' dedi. New York'u asıl bekleyen tehlikenin nükleer saldırısı sonrası meydana geleceğini belirten Doktor Kıyamet 'Çok daha kötüsü olacak. Önümüzdeki 20 yıl içinde New York şehir merkezinin çoğu sular altında kalacak' dedi. New York Acil Durum Yönetimi Departmanı geçtiğimiz dönemde olası bir nükleer saldırıda neler yapılması gerektiğini anlatan bir video yayınlamıştı. Nükleer saldırı sırasında yapılabilecekelr 'Bir nükleer saldırı oldu. Bana nasıl ve neden diye sorma. Sadece olduğunu bil. Peki şimdi ne yapıyoruz' sözleri ile 3 başlık altında toplanmıştı.