Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kıyamet kahini açıkladı: Nükleer füzeyle ilk vurulacak şehir: Her türlü yok olacak
Giriş Tarihi: 23.10.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 14:57

Kıyamet kahini açıkladı: Nükleer füzeyle ilk vurulacak şehir: Her türlü yok olacak

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan beri devam ederken. Kıyamet kahini olarak bilinen Doktor kıyamet nükleer füze saldırısında ilk vurulacak şehrin New York olduğunu ifade etti.

Kıyamet kahini açıkladı: Nükleer füzeyle ilk vurulacak şehir: Her türlü yok olacak

2008 ekonomik krizi tahmin ettiği için Kıyamet kahini ya da kriz kahini olarak bilinen ekonomist Prof. Dr. Nouriel Roubini'nin nükleer silah değerlendirmesi gündeme bomba gibi düştü.

Kıyamet kahini açıkladı: Nükleer füzeyle ilk vurulacak şehir: Her türlü yok olacak

Savaş endişesi sürerken ABD'den flaş bir iddia geldi. Doktor Doom (Doktor Kıyamet) olarak da bilinen Nouriel Roubini, nükleer füzenin hedefi olacak ilk kenti açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kıyamet kahini açıkladı: Nükleer füzeyle ilk vurulacak şehir: Her türlü yok olacak

Ona göre füzenin vuracak ilk yer New York şehri. Roubini, "Önümüzdeki on iki ay içinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silahlar kullandığı ve ardından NATO'ya saldırdığı ve Rusya ile konvansiyonel bir savaş başlattığımız bir senaryo var." sözlerine yer verdi.

Kıyamet kahini açıkladı: Nükleer füzeyle ilk vurulacak şehir: Her türlü yok olacak

Böyle bir senaryoda nükleer füzelerin ABD topraklarındaki ilk hedefinin ülkenin finans başkenti New York olacağını belirten Roubini, 'New York'ta olmak güvenli değil' dedi.

Kıyamet kahini açıkladı: Nükleer füzeyle ilk vurulacak şehir: Her türlü yok olacak

New York'u asıl bekleyen tehlikenin nükleer saldırısı sonrası meydana geleceğini belirten Doktor Kıyamet 'Çok daha kötüsü olacak. Önümüzdeki 20 yıl içinde New York şehir merkezinin çoğu sular altında kalacak' dedi.

SON DAKİKA