Kıyamet kahini açıkladı: Nükleer füzeyle ilk vurulacak şehir: Her türlü yok olacak

Ona göre füzenin vuracak ilk yer New York şehri. Roubini, "Önümüzdeki on iki ay içinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silahlar kullandığı ve ardından NATO'ya saldırdığı ve Rusya ile konvansiyonel bir savaş başlattığımız bir senaryo var." sözlerine yer verdi.