Kıyamet tarikatı lideri bu sabah asıldı!

Japonya'da kıyamet tarikatının lideri bu sabah asıldı. Yıllar önce ülkeyi dehşete uğratan sarin gazı saldırısının suçlusu gösterilen ve 'kıyamete hazırlandığını' iddia eden bir tarikat suçlu bulunmuştu. Japonya bu sabah kıyamet tarikatının üyelerine yönelik idam kararını infaz etti. İdam edilenler arasında tarikatın lideri de var.