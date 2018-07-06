Kıyamet tarikatı lideri bu sabah asıldı!

Japonya'da kıyamet tarikatının lideri bu sabah asıldı. Yıllar önce ülkeyi dehşete uğratan sarin gazı saldırısının suçlusu gösterilen ve 'kıyamete hazırlandığını' iddia eden bir tarikat suçlu bulunmuştu. Japonya bu sabah kıyamet tarikatının üyelerine yönelik idam kararını infaz etti. İdam edilenler arasında tarikatın lideri de var. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1995 yılında metro hattına saldırı düzenlendi. Saldırı da 5 metro hattı ve yüzlerce yolcu hedef alınmıştı. Saldırıdan suçlu bulunan tarikat lideri ve üyeleri hapse atılmıştı. Yapılan saldırıda, metro vagonlarına onlarca sinir gazı torbası bırakılmış ve tarikat üyeleri tarafından şemsiye kullanarak patlatılmıştı. Kalabalığın metroda bulunduğu bölgede gerçekleştirilen saldırıda yüzlerce kişi hedef alınmıştı. Sinir gazına maruz kalan 13 kişi acı çekerek öldü; yüzlerce kişi yaralandı. Ambulanslar ve helikopterler ile hastalar tahliye edilmişti. Metrolar ve yollar günlerce kapalı kalarak gazın etkilerinden temizlenmişti. Bunun için özel ekipler çağrılmıştı. Saldırı halkta büyük bir paniğe yol açmıştı. Tokyo, âdeta savaş alanına dönmüştü. Ülkenin normale dönmesi ayları buldu. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra, tarikat üyeleri metrodan yüzlerinde gaz maskeleri ile kaçmıştı. 12 üyenin saldırıdan sorumlu olduğu öğrenildi. Hepsi birkaç ay içinde tutuklandı.