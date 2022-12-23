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Haberler Galeri Kızılelma uykularını kaçırdı! Yunan televizyonuna damga vuran sözler: "Biz bittik"
Giriş Tarihi: 23.12.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 12:41

Kızılelma uykularını kaçırdı! Yunan televizyonuna damga vuran sözler: "Biz bittik"

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu. Yunan medyasında her geçen gün Türk savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin haberler yer alırken bu kez bir televizyon kanalında endişe gözler önüne serildi. Adeta düşmana korku salan Kızılelma'yı inceleyen Yunan skiper ve yayına aldığı konuğunun sözleri dikkat çekti.

Kızılelma uykularını kaçırdı! Yunan televizyonuna damga vuran sözler: Biz bittik

Ege'de uluslararası anlaşmalar ereği silahsız olması gereken adaları silalandıran ve bunu haklı gerekçelere dayandırmaya çalışan Yunanistan'da Türk savunma sanayiinde atılan adımlar mercek altına alındı. Günlerce Tayfun füzesinin analizini yapan Yunan medyasında Kızılelma tanıtıldığı günden beri gündemden düşmüyor...


Kızılelma uykularını kaçırdı! Yunan televizyonuna damga vuran sözler: Biz bittik

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, adeta düşmana korku salıyor. Türkiye'nin ilerleyen askeri teknolojisini an bean takip eden Yunan medyasında Kızılelma hazımsızlığı dikkat çekti.

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Kızılelma uykularını kaçırdı! Yunan televizyonuna damga vuran sözler: Biz bittik

Programın konuğu "Türkler propaganda çerçevesinde Kızılelma jetini gösterdiler. Türkiye'nin ilk insansız hayalet uçağı. Ukrayna'dan aldıkları motorla test ediyorlar ve Türk kaynakları başarılı şekilde havalandığını iddia ediyor." ifadelerini kullanırken Yunan spiker daha fazla dayanamadı.

Yunan spikerin 'KIZILELMA' hazımsızlığı! Ekranda görünce... | Video

Kızılelma uykularını kaçırdı! Yunan televizyonuna damga vuran sözler: Biz bittik

İTİRAF: TÜRKLER TEKNOLOJİNİN ZİRVESİNDE YER ALACAK

"Kalkış yapıp yapmadığını bilmiyoruz" diyen spiker ise Tayfun füzesini tekrar hatırlattı ve "Bunlarla dalga geçmek çok yanlış, Türkiye gelecek yıllarda teknolojnin zirvesinde yer alacak" ifadelerini kullandı.

Kızılelma uykularını kaçırdı! Yunan televizyonuna damga vuran sözler: Biz bittik

YAYINA DAMGA VURAN SÖZLER

Yayın sırasında Türkiye'nin yaptığı işlerin çok ciddi olduğu ve ERdoğan'ın da ötesinde olduğu vurgulandı. Bu ilerlemenin Erdoğan'dan önce başladığı sonra da devam edeceği ifade edilirken "Bu kesin bir şey çünkü Türk Savunma Sanayii çok daha gelişmiş durumda ve bizim de onlara rakip geliştirmemiz gerekiyor." itirafı ise yayına damga vurdu.

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