Kızılelma uykularını kaçırdı! Yunan televizyonuna damga vuran sözler: "Biz bittik"

YAYINA DAMGA VURAN SÖZLER

Yayın sırasında Türkiye'nin yaptığı işlerin çok ciddi olduğu ve ERdoğan'ın da ötesinde olduğu vurgulandı. Bu ilerlemenin Erdoğan'dan önce başladığı sonra da devam edeceği ifade edilirken "Bu kesin bir şey çünkü Türk Savunma Sanayii çok daha gelişmiş durumda ve bizim de onlara rakip geliştirmemiz gerekiyor." itirafı ise yayına damga vurdu.