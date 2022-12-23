Giriş Tarihi: 23.12.2022 12:37
Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
12:41
Kızılelma uykularını kaçırdı! Yunan televizyonuna damga vuran sözler: "Biz bittik"
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu. Yunan medyasında her geçen gün Türk savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin haberler yer alırken bu kez bir televizyon kanalında endişe gözler önüne serildi. Adeta düşmana korku salan Kızılelma'yı inceleyen Yunan skiper ve yayına aldığı konuğunun sözleri dikkat çekti.