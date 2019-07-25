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yaptığı sürprizle dünyada haber oldu!

Her çocuk böyle bir armağana bayılır. Hele de babası tarafından gerçekleştirilen hayalleri varsa ondan mutlusu yoktur. Masallardan çıkmış gibi bir eve sahip olmak isteyen kızı için kolları sıvayan baba öyle bir ev yaptı ki...Birçok internet sitesinde haber oldu. Sosyal medyadan paylaşılan bu masal ev milyonlarca kişi tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi. Peki ortaya nasıl bir sonuç çıktı? İşte o fantastik filmlerden fırlamış gibi duran ev ve o evin yapılış süreci.

Giriş Tarihi: 25.07.2019 06:48 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 06:57
Kızına yaptığı sürprizle dünyada haber oldu!
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Kızına yaptığı sürprizle dünyada haber oldu!
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Kızına yaptığı sürprizle dünyada haber oldu!
Kızına yaptığı sürprizle dünyada haber oldu!
Kızına yaptığı sürprizle dünyada haber oldu!
Kızına yaptığı sürprizle dünyada haber oldu!
Kızına yaptığı sürprizle dünyada haber oldu!
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