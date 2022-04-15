Pispirigou'nun kocası Manos da onu suçluyor. Manos hakkında da konuşan kadın, "Manos bir keresinde markette kızıma vurduğumu bile söyledi. Bunların olmadığı dava sürerken kanıtlanacak. O da bunları görecek. Manos ile bir iletişimim yok. Manos'la 3 çocuğumu vardı. Madem bunları yaptığımı düşünüyor bana niçin "neden" diye sormadı" sözlerine yer verdi.