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Kolundaki şişlikle doktora gitti gördükleriyle şoka uğradı!

Kolundaki şişlikle doktora gitti gördükleriyle şoka uğradı!

Kolunda gün geçtikçe büyüyen bir şişlikle yaşayan genç kadın sonunda bu duruma bir son vermek istedi. Yıllarca git gide ilerleyen sorunu hafife alan kadın operasyon için ünlü doktora başvurdu. Ameliyata alınan kadının operasyonu ve operasyon sonrası görüntüler ise büyük şaşkınlık yarattı. Operasyon anbean sosyal medyadan paylaşılınca milyonlar da bu duruma şahit oldu. İşte o şoke eden manzara!