Komşuda alevler yükseliyor! O rapordaki korkunç gerçek...

Son Dakika Haberi: Yunanistan 20 gündür devam eden orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Ülke çapında yangınlarla ilgili mücadele devam ederken öte yandan EFFIS yani Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi tarafından yayınlanan rapora göre 2008-2020 yıllarına oranla yüzde 450 daha fazla ormanlık alan yandığı bildirildi. Komşu ülkeden gelen orman yangını görüntüleri ise ülkedeki korkutucu tabloyu gözler önüne serdi...