Giriş Tarihi: 19.08.2021 00:43Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 00:44
Komşuda alevler yükseliyor! O rapordaki korkunç gerçek...
Türkiye'yi saran alev fırtınası Yunanistan'da da etkisini gösteriyor. 20 gündür kesintisiz devam eden orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamazken Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi tarafından yayınlanan rapor korkunç gerçeği ortaya koydu. Komşu ülke Yunanistan geçtiğimiz 2008-2020 yıllarına oranla yüzde 450 daha fazla ormanlık alanını yangınlar nedeniyle kaybetti. İşte Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum...