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Giriş Tarihi: 19.08.2021 00:43 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 00:44

Komşuda alevler yükseliyor! O rapordaki korkunç gerçek...

Türkiye'yi saran alev fırtınası Yunanistan'da da etkisini gösteriyor. 20 gündür kesintisiz devam eden orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamazken Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi tarafından yayınlanan rapor korkunç gerçeği ortaya koydu. Komşu ülke Yunanistan geçtiğimiz 2008-2020 yıllarına oranla yüzde 450 daha fazla ormanlık alanını yangınlar nedeniyle kaybetti. İşte Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum...

Komşuda alevler yükseliyor! O rapordaki korkunç gerçek...

Son Dakika Haberi: Yunanistan 20 gündür devam eden orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Ülke çapında yangınlarla ilgili mücadele devam ederken öte yandan EFFIS yani Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi tarafından yayınlanan rapora göre 2008-2020 yıllarına oranla yüzde 450 daha fazla ormanlık alan yandığı bildirildi. Komşu ülkeden gelen orman yangını görüntüleri ise ülkedeki korkutucu tabloyu gözler önüne serdi...

Komşuda alevler yükseliyor! O rapordaki korkunç gerçek...

Son olarak gelen bilgiye göre; Yunanistan'da, çeşitli yerlerde çıkan çalı ve orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzeybatısında yer alan Vilia ilinde çıkan yangının yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine bazı köylerin boşaltıldığı, bölgede kimi ana arterlerin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

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Komşuda alevler yükseliyor! O rapordaki korkunç gerçek...

İtfaiye Teşkilatınca yapılan açıklamada, Vilia'da ormanlık alanda dün öğleden sonra çıkan ve gece boyu devam ederek rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale edildiği, Panorama, Thea, Paleohori, Paleokundura ve Agia Sotira yerleşim birimleri ve bir huzurevinin boşaltıldığı belirtildi.

Komşuda alevler yükseliyor! O rapordaki korkunç gerçek...

Yaklaşık 10 kilometrelik alana yayılan yangına aralarında Rus Beriev-200 tipi uçağın yer aldığı 5 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, 330 itfaiye personeli ve 115 araç ile müdahale edildiği aktarıldı.

Komşuda alevler yükseliyor! O rapordaki korkunç gerçek...

Yangın söndürme çalışmalarına Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ekiplerinin yanı sıra orduya ait piyade birlikleri, polis teşkilatı, yerel yönetimlere ait iş makineleri ve gönüllü vatandaşların katıldığı ifade edildi.

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