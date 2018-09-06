Konserve kapağı sandı! Meğer...

"Çimleri kaldırdım ve kazmaya başladım, başka bir tane daha açma halkası bulmaya çalışıyordum. Ama ışıl ışıl bir şey gördüm ve çamurdan ayrıldığımda eski bir altın yüzük olduğunu fark ettim. Bu bulduğum ilk altındı. Şoktan dilim tutuldu, yaklaşık 40 dakika boyunca hiçbir şey söylemeden yere bakarak oturdum."



