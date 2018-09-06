Konserve kapağı sandı! Meğer...

30 yaşındaki amatör hazine avcısı olan Ben Bishop, Glastonbury yakınlarındaki bir alanda konservenin çekme halkası sandığı yüzük tarihi eser çıktı. Ben Bishop'un önemsiz bir konserve açma halkası olduğunu düşündüğü yüzüğün I. Elizabeth döneminden kaldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... İngiltere'de farbika işçisi olarak çalışan Ben Bishop, metal ararken tarihi eser buldu. Bulunan eser kökenleri 1550'li yıllara dayanan I.Elizabeth'in döneminden kalma altın bir yüzüktü. Başta bir kola kutusunun açma halkası olduğunu sandındığı yüzüğün yaklaşık 10bin pound değerinde olduğu düşünülüyor. 27 Eylül'de Derby'deki Hansons Auctioneers'da açık arttırmayla satışa sunulacak. Glastonbury'deki Somerset'te yaptığı keşifle ilgili konuşan 30 yaşındaki Bishop, şunları söyledi: 'Bunun bir kola açma halkası olduğunu sanmıştım. Yıllar boyunca bu çöplükte çok fazla benzer açma halkası buldum.' 'Çimleri kaldırdım ve kazmaya başladım, başka bir tane daha açma halkası bulmaya çalışıyordum. Ama ışıl ışıl bir şey gördüm ve çamurdan ayrıldığımda eski bir altın yüzük olduğunu fark ettim. Bu bulduğum ilk altındı. Şoktan dilim tutuldu, yaklaşık 40 dakika boyunca hiçbir şey söylemeden yere bakarak oturdum.' Çift başlı bir kartalın yer aldığı yüzük, o zamandan beri Elizabeth'in simgesi olarak kabul ediliyor. Bu yüzüklerin tarihi 1550'li yıllara kadar uzanıyor.Bu da yüzüğün neredeyse 500 yaşında olduğunu gösteriyor. Açıklamalarına devam eden Bishop; '7 yıldır hazine bulmak için uğraşıyordum. Başta Doğu Avrupa'ya ait olduğunu düşündüğüm bu yüzüğün Elizabeth tahtına ait olduğunu öğrendim. Yaptıgım araştırmalar yüzüğün bir servet ettiğini ortaya çıkardı.