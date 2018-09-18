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Zirvesi Başladı!

Giriş Tarihi: 18.09.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 09:37
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Zirvesi Başladı!
Kore Zirvesi Başladı!

İki lider üçüncü kez yüz yüze görüşecek!

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Zirvesi Başladı!
Kore Zirvesi Başladı!

Güney Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kore'de nükleer silahsızlanmanın görüşüleceği üçüncü buluşması için ziyaret ettiği Pyongyang'da Kim Jong-un, eşi Ri Sol-ju ve kız kardeşi Kim Yo-jong tarafından karşılandı.

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Zirvesi Başladı!
Kore Zirvesi Başladı!

İKİ LİDER ÜÇÜNCÜ KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Zirve, iki liderin, beş ay önceki ilk el şıkışmalarının ardından gerçekleşen üçüncü yüz yüze görüşme oluyor.

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Zirvesi Başladı!
Kore Zirvesi Başladı!

İki lider arasında 27 Nisan'daki ilk görüşmede nükleer silahsızlanma ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı.

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Zirvesi Başladı!
Kore Zirvesi Başladı!

Daha sonra 26 Mayıs'ta bir araya gelen liderler, iki ülke arasındaki barış sürecini ele almışlardı.

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Zirvesi Başladı!
Kore Zirvesi Başladı!
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Zirvesi Başladı!
Kore Zirvesi Başladı!
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