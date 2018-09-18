Kore Zirvesi Başladı!

Güney Kore Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kore'de nükleer silahsızlanmanın görüşüleceği üçüncü buluşması için ziyaret ettiği Pyongyang'da Kim Jong-un, eşi Ri Sol-ju ve kız kardeşi Kim Yo-jong tarafından karşılandı.