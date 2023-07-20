Giriş Tarihi: 20.07.2023 17:16
Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
17:16
Körfez ülkelerinden Başkan Erdoğan'a övgü! Stratejik ortak...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu dikkatleri çekti. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu bu ülkelerin medyasında da ilgiyle takip edildi. Ziyaretler sırasında üç Körfez ülkesi ile Türkiye arasında birçok alanda çok sayıda anlaşma imzalandı. Ziyaretler Körfez ülkelerinin medyasında da büyük yankı uyandırırken, bu ilgi, Türkiye ile ikili işbirliğinin önemini ve konumunu vurgulayan övgülerde birleşti.