Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Körfez ülkelerinden Başkan Erdoğan'a övgü! Stratejik ortak...
Giriş Tarihi: 20.07.2023 17:16 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 17:16

Körfez ülkelerinden Başkan Erdoğan'a övgü! Stratejik ortak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu dikkatleri çekti. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu bu ülkelerin medyasında da ilgiyle takip edildi. Ziyaretler sırasında üç Körfez ülkesi ile Türkiye arasında birçok alanda çok sayıda anlaşma imzalandı. Ziyaretler Körfez ülkelerinin medyasında da büyük yankı uyandırırken, bu ilgi, Türkiye ile ikili işbirliğinin önemini ve konumunu vurgulayan övgülerde birleşti.

AA
Körfez ülkelerinden Başkan Erdoğan’a övgü! Stratejik ortak...

Başka Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu, bu ülkelerin medyasında ilgiyle takip edildi.

Körfez ülkelerinden Başkan Erdoğan’a övgü! Stratejik ortak...

Başkan Erdoğan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından BAE'yi ziyaret etti. Ziyaretler sırasında üç Körfez ülkesi ile Türkiye arasında birçok alanda çok sayıda anlaşma imzalandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Körfez ülkelerinden Başkan Erdoğan’a övgü! Stratejik ortak...

Ziyaretler Körfez ülkelerinin medyasında da büyük yankı uyandırırken, bu ilgi, Türkiye ile ikili işbirliğinin önemini ve konumunu vurgulayan övgülerde birleşti.

Körfez ülkelerinden Başkan Erdoğan’a övgü! Stratejik ortak...

BAE

BAE resmi ajansı WAM'a göre, Başkan Erdoğan'ın ülkeye ziyareti ülke medyasının ana gündem maddesi oldu. Haberlerde BAE-Türkiye ilişkilerinin önemi konusunda görüş birliği vardı.

Körfez ülkelerinden Başkan Erdoğan’a övgü! Stratejik ortak...

El-İttihad gazetesi, "Sürdürülebilir İşbirliği" başlıklı başyazısında, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türk mevkidaşı ile iki yılda beşinci kez düzenlediği zirvenin, iki dost ülkenin kapsamlı ekonomik ortaklık yönlerini geliştirme konusundaki kararlılığını ve iradesini vurguladığı belirtildi.

SON DAKİKA